2019-08-22T17:31:15+03:00
Общество

МегаФон выводит первый в России пользовательский 5G-кейс

Реальное применение и работу действующей 5G-базовой станции компания продемонстрирует на первом в истории киберcпортивном турнире c использованием облачных сервисов
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Первый 5G-турнир по киберспорту в России пройдет в Москва-СитиПервый 5G-турнир по киберспорту в России пройдет в Москва-Сити
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МегаФон проведет первый в истории киберcпортивный турнир c использованием технологий 5G и Cloud Gaming. В ходе соревнований МегаФон впервые продемонстрирует реальное применение и работу действующей 5G-базовой станции в Москва-Сити.

5G турнир по Dota2 от МегаФона с участием одной из сильнейших команд в России Winstrike Team - первый в России пилот реального применения новейших технологий 5G и Cloud Gaming в сфере цифровых развлечений. Мероприятие пройдет в рамках трансляции супертурнира по Dota2 The International 2019, организованной МегаФоном совместно с киберспортивным холдингом ESforce.

Для проведения турнира МегаФон объединил в одну экосистему 5G-оборудование от ведущего мирового поставщика Huawei и облачные технологии Cloud Gaming от российской платформы Loudplay. Синергия этих новейших технологий решает главные проблемы геймеров всего мира: больше нет необходимости иметь мощный компьютер и подключение к проводному интернету или WiFi. В ходе турнира МегаФон продемонстрирует, что скорость интернета в сетях 5G в сочетании с возможностями облачных технологий позволяет играть в онлайн-игры, используя самые доступные компьютеры и обычный смартфон в качестве модема.

- Организация первого 5G-турнира по киберспорту в России - огромный вызов и большая честь для МегаФона. Меняя привычный взгляд на мобильную связь и облачные технологии, МегаФон в очередной раз подтверждает статус проводника и пионера цифровых возможностей. Мы рады вновь доказать: будущее уже здесь и сейчас, - заявил Фредерик Ваносчуйзе, директор по техническим инновациям и инфраструктуре МегаФона.

- Решающий фактор для интерактивных игровых облачных сервисов - скорость и устойчивость интернет-соединения. От этого напрямую зависит качество изображения и скорость реакции персонажей на команды пользователя. Возможности 5G отвечают всем требованиям самых современных онлайн-игр. Сегодня мы демонстрируем возможности сетей 5G и платформы облачного гейминга перед, пожалуй, самой требовательной аудиторией – профессиональными киберспортсменами. Уверен, что распространение высокоскоростной мобильной интернет-связи и решений Cloud Gaming будут способствовать повышению доступности и стремительной популяризации киберспорта в России, - говорит Виталий Стародубов, основатель компании Loudplay.

Профессиональных киберспортсменов можно назвать самой требовательной аудиторией, которая оценивает возможности сетей 5G и платформы облачного гейминга

Профессиональных киберспортсменов можно назвать самой требовательной аудиторией, которая оценивает возможности сетей 5G и платформы облачного гейминга

- МегаФон и Huawei активно работают с отраслевыми партнерами для развития и внедрения новых услуг 5G, в том числе для использования нового стандарта интерактивных приложений, предоставляющих контент на основе облачных вычислений. Ведь 5G значительно трансформирует ИКТ-отрасль, а также заметно увеличивает привлекательность рынка интерактивных облачных приложений, - отмечает Лу Либо, вице-президент по маркетингу и продажам бизнес-решений компании Huawei в России.

НАША СПРАВКА

ESforce Holding — лидер российского компьютерного спорта и одна из крупнейших киберспортивных организаций в мире. Холдинговая компания объединяет все ключевые направления киберспортивного бизнеса: от организации международных турниров и создания профессионального контента до издательской или рекламной деятельности. В 2018 году холдинг вошёл в структуру крупнейшей технологической компании России — Mail.Ru Group.

Huawei — ведущий мировой поставщик инфокоммуникационных и инфраструктурных решений, а также умных устройств. Основные направления работы: телекоммуникационные сети, информационные технологии, умные устройства и облачные сервисы, при этом Huawei стремится сделать цифровые технологии доступными как для бизнеса, так и для конечных потребителей, тем самым приближая создание интеллектуального, совершенного мира связи.

Loudplay — российская платформа облачного гейминга, позволяющая играть в самые современные компьютерные игры даже на маломощных и устаревших компьютерах. На август 2019 года клиентами Loudplay являются более 150 тысяч игроков в России и странах Восточной Европы. В апреле 2019 года Loudplay стал первым в мире облачным сервисом, который провёл любительский кибеспортивный через облако. Является резидентом Сколково.

ИСТОЧНИК KP.RU

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