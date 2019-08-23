Прокурор запросил для Елены Шабаршиной 8 лет колонии общего режима

В Сыктывкарском горсуде 23 августа гособвинитель попросил признать экс-председателя Избиркома Елену Шабаршину виновной в получении взятки, назначить ей 8 лет колонии общего режима и оштрафовать на 17 млн рублей, сообщает «7x7».

Ко всему прочему, гособвинитель попросил конфисковать у Шабаршиной сумму взятки в 3 млн 420 тыс. рублей, запретить ей три года занимать должности на государственной и гражданской службе, а также лишить ее звания «Заслуженный работник Коми» и медали-ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Напомним, Елену Шабаршину обвиняют в получении взятки в 6 миллионов 680 тысяч рублей. Следствие утверждает, что деньги ей передавал Алексей Чернов — бывший замглавы Коми и фигурант «дела Гайзера». Взамен экс-председатель Избиркома Коми передавала данные о ходе избирательных кампаний, предварительных итогах голосований и жалобах на кандидатов. По версии следствия, фигурантка получала деньги ежемесячно в конверте. Обычно сумма мзды составляла 60-80 тысяч рублей.

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