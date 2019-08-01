Обвиняемая в получении взяток экс-председатель Избиркома Коми не признает свою вину

Экс-председатель Избиркома Коми, бывший руководитель аппарата администрации Главы и правительства РК Елена Шабаршина, подозреваемая в получении взятки, на сегодняшнем заседании высказала свою позицию по поводу предъявленного ей обвинения. "Виновной я себя не признаю, суть обвинения мне не понятна", - заявила в Сыктывкарском городском суде фигурантка уголовного дела.

Сегодня в зале суда проходил допрос обвиняемой, который странным образом перешел продолжительное выступление. Елена Шабаршина "прошлась" по всем пунктам предъявленного ей обвинения, опровергая каждый тезис следователя. Монолог фигурантки изобиловал ссылками на нормы и статьи избирательного законодательства, а также фактами, доказывающими прозрачность избирательной системы в регионе. В зале суда неоднократно звучала фамилия Чернов (фигурант "дела Гайзера", осужден к 9 годам колонии строгого режима со штрафом в 160 млн рублей).

- Мне вменяют в вину, что я знала о полномочиях Чернова. Но не уточняется, о каких именно полномочиях Чернова я могла знать, - обращалась к суду Елена Шабаршина.

Фигурантка отметила, что ей инкриминируют действия в интересах Чернова и его доверенных лиц.

- Кто эти люди? - задавала вопрос Елена Шабаршина.

Экс-председатель Избирательной комиссии Коми неоднократно подчеркивала, что не предоставляла Алексею Чернову оперативную информацию о ходе выборов.

- В избирательном праве нет понятия "оперативная информация". Вся информация о выборах находится в открытом доступе. Во время предвыборных кампаний данные о кандидатах можно найти на сайте Избирательной комиссии Коми. В день голосования информация о подсчете голосов оперативно публиковалась и обновлялась на сайте Избиркома, а также в штабах территориальных избирательных комиссий, - заявила в свою защиту фигурантка.

Выступая в суде Елена Шабаршина напомнила об электронной системе ГАС-выборы, занесенные данные в которую невозможно исправить, а также о независимых наблюдателях, имеющих право выявлять нарушения в ходе голосования, следить за подсчетом голосов и взять копии протоколов с результатами выборов.

Выступление фигурантки длилось более двух часов. Сегодня после обеда допрос подозреваемой продолжится.

Напомним, Елену Шабаршину обвиняют в получении взятки в 6 миллионов 680 тысяч рублей. Следствие утверждает, что деньги ей передавал Алексей Чернов — бывший замглавы Коми и фигурант «Дела Гайзера». Взамен экс-председатель Избиркома передавала данные о ходе избирательных кампаний, предварительных итогах голосований и количестве жалоб. По версии следствия, фигурантка получала деньги ежемесячно в конверте. Обычно сумма мзды составляла 60-80 тысяч рублей.

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