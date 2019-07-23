Очень странные выводы: заключения психиатров о Елене Шабаршиной еще больше запутали дело

В Сыктывкарском горсуде продолжился процесс над обвиняемой в получении взяток Еленой Шабаршиной, экс-председателя Избиркома Коми, бывшего руководителя аппарата Главы РК. Напомним, перерыв в расследовании связан с тем, что фигурантка по требованию прокуратуры в третий раз проходила психолого-психиатрическую экспертизу. Увы, но выводы медиков не смогли пролить свет на дело, и не ответили на волновавший обвинителя вопрос: в каком душевном состоянии находилась госпожа Шабаршина 30 июня 2016 года, когда подписывала признание в получение взяток?

Отметим, что представители СМИ не смогли услышать заключение, поскольку судья попросил журналистов выйти из зала суда. Лишь после оглашения корреспонденты узнали отдельные детали из интервью с адвокатами.

Напомним, фигурантка проходила судебную психолого-психиатрическую экспертизу стационарно в сыктывкарской клинике на Сысольском шоссе. Елена Шабаршина находилась в больнице с 14 мая по 13 июня. Консилиум возглавлял психиатр Тупицын, которому хорошо знакома Елена Викторовна - в свое время врач уже подписывал результаты ее экспертизы. Сейчас медики вновь пришли к заключению: Шабаршина была и остается вменяемой. Но из выводов медиков адвокаты не смогли понять, как реагирует их доверитель на стресс.

- Знаете, это очень странные выводы. Но мы так и не получили ответов на вопросы по поводу состояния ее психики на допросе у следователя. Третья экспертиза не разрешила противоречий первой и второй экспертиз, а только еще больше запутала дело, - высказала свое мнение по поводу заключений врачей адвокат Инга Красикова.

Защитники фигурантки намерены ходатайствовать о вызове в суд медиков, подписывавших заключение. Напомним, Елена Шабаршина уже дважды проходила психолого-психиатрическую экспертизу — в Сыктывкаре и в Москве. Оба заключения содержат противоречащие друг другу выводы, московские психиатры выявили у Елены Шабаршиной склонность к легким отклонениям в психике на фоне сильных стрессов. При этом и сыктывкарские, и московские медики признали подозреваемую вменяемой.

Судебное заседание продолжилось изучением вещественных доказательств из материалов уголовных дел Вячеслава Гайзера (экс-глава Коми, осужден за коррупционные преступления на 11 лет со штрафом 160 млн рублей) и Константина Ромаданова (бывший заместитель председателя правительства Коми, осужден на 7 лет со штрафом в 170 млн).

- Эти материалы предоставлены суду центральным аппаратом Следственного комитета России, - уточнил для «КП в Коми» гособвинитель.

Сегодня в течение дня участники процесса будут просматривать доказательства, предоставленные СК России. Помимо документов следователи отправили в Сыктывкар полную копию CD-диска, изъятого на квартире Ромаданова в сентябре 2015 года. Диск содержал таблицы с цифрами и странными аббревиатурами, которые следствие считает доказательством передачи взяток высокопоставленным чиновникам республики. И вновь на суде прозвучали цифры: один миллион, полтора миллиона, сто тысяч, шестьдесят тысяч. Также председательствующий огласил тот самый загадочный набор букв: ЧАЛ, ГВМ, ТВА, Шаба, Род, СМИ и так далее.

Напомним, Елену Шабаршину обвиняют в получении взятки в 6 миллионов 680 тысяч рублей. Следствие утверждает, что деньги ей передавал Алексей Чернов — бывший замглавы Коми и фигурант «дела Гайзера». Взамен экс-председатель Избиркома передавала данные о ходе избирательных кампаний, предварительных итогах голосований и количестве жалоб. По версии следствия, фигурантка получала деньги ежемесячно в конверте. Обычно сумма мзды составляла 60-80 тысяч рублей.

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