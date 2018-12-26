2018-12-26T15:09:51+03:00
Происшествия

Меня хотят отправить в психушку: Елена Шабаршина против проверки на вменяемость

Экс-председатель Избиркома Коми рассказала, почему пошла на самоубийство
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Елена Шабаршина подробно рассказала, как приняла решение свести счеты с жизньюЕлена Шабаршина подробно рассказала, как приняла решение свести счеты с жизньюФото: Алиса КОЗЛОВА
Изменить размер текста:

Новую судебно-психиатрическую экспертизу потребовал для Елены Шабаршиной гособвинитель. На сегодняшнем заседании в Сыктывкарском городском суде экс-председатель Избиркома Коми, а ныне фигурантка уголовного дела, детально рассказала о своем эмоциональном состоянии перед попыткой суицида.

Заседание суда началось с ходатайства прокурора о проведении судебной амбулаторной экспертизы в Коми республиканской психиатрической больнице. Отметим, что фигурантка уже побывала на двух судебных психолого-психиатрических экспертизах, в суде выступали авторы заключений - психологи Иванова и Павлова. Также по требованию Шабаршиной к материалам уголовного дела было приобщено заключение специалистов центра психиатриии и наркологии имени Сербского.

- В связи с чем назначается экспертиза, предполагающая лишения меня свободы. Наше судебное разбирательство длится уже полтора года, за это время я хотя бы раз повела себя неадекватно: грубила, залезала на стол, смотрела на кого-то пристально, как это делают больные люди? Складывается ощущение, будто обвинение ничего не может придумать кроме, как направить меня в психушку на 30 дней! - столь эмоционально прокомментировала ходатайство прокурора Елена Шабаршина.

Фигурантка была категоричестки против еще одной экспертизы, а тем более, предполагающую ограничение личной свободы. В ответном слове Елена Шабаршина апеллировала к уже имеющимся заключениям психологов и других специалистов, а также к выводам московских врачей. Все обследования показывают, что подозреваемая является вменяемым человеком, но в момент написания явки с повинной находилась в измененном психологическом состоянии.

- Я претерпела давление со стороны следственных органов. Давайте вспомним, что мое задержание было незаконным, затем меня семь часов удерживали в управлении Следственного комитета, в течение двух с половиной часов я находилась один на один со следователем, причем без адвоката. Именно тогда я приняла решение не жить на этом свете. Уточню: еще до написания явки с повинной я уже решила, что покончу жизнь самоубийством, - призналась фигурантка.

В качестве дополнительного аргумента об особенностях восприятия происходящих событий фигурантка напомнила суду, что уже без малого 10 лет страдает мигренью. А это заболевание влияет на состояние человека, его речь, зрение и эмоциональное состояние.

День задержания - 30 июня 2016 года - Шабаршина назвала самым страшним эпизодом в своей жизни.

- Я никому из присутствующих в этом зале не пожелаю пережить такое, что случилось со мной. Я оговорила себя, подписав явку с повинной, а дальше была попытка суицида, - на этих словах Елена Шабаршина уже не могла сдерживать слез.

Эмоциональное выступление бывшего руководителя Избирательной комиссии Коми было прервано. Судья объявил перерыв.

Напомним, Елена Шабаршина подозревается в получении взятки. Следствие предполагает, что с января 2007 года по август 2015 года Шабаршина получала систематически (как правило, ежемесячно) через посредников примерно по 60 тысяч рублей. Деньги ей передавал Алексей Чернов (экс-заместитель Главы Коми, а ныне фигурант "дела Гайзера"). Взамен фигурантка дела передавала данные о ходе избирательных кампаний, поступающих жалобах на кандидатов, предварительных итогах голосования и не так далее. Суммарный размер инкриминируемой ей взятки составил 6 миллионов 680 тысяч рублей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Какая погода ждет жителей Коми в новогоднюю ночь
Республика Коми получит федеральную землю для решения проблем многодетных
На проекты ледовых арен для чемпионата мира по бенди будет выделено 50 млн рублей
В столице Коми стартовал фотоконкурс «Новогодний Сыктывкар»
В Коми больше не ищут сбежавшего детдомовца
Первые жертвы мороза: в столице Коми пострадали дети и взрослый
По факту исчезновения усинки Эльвиры Шах возбудили уголовное дело
В сыктывкарских автобусах появится свободный Интернет
В Ухте воспитанник детдома сбежал из приюта
Синоптики Коми рассказали, какую погоду ждать в последнюю неделю декабря
В Сыктывкаре полицейские стреляли по «Газели» с пьяным водителем
В Ижемском районе разбился водитель снегохода
На пожаре в Сыктывкаре спасли девять человек
В Воркуте несколько дней будут бороться с последствиями пурги
В воскресенье в Коми до 30 градусов мороза
Сыктывкарский фотограф стала призером международного конкурса
В Воркуте утвердили городской бюджет на 2019 год
Воркутинка вместе с участниками благотворительного фонда записала кавер известной песни на языке жестов
ФАС отправила в черный список поставщиков 32 компании из Коми
Ещё одного ребенка в Ижемском районе сбила повозка с лошадью
В Ухте пропала 15-летняя девочка
Какая погода ждет жителей Коми на предновогодней неделе?
Вечером в Воркуте откроют часть дорог
В преддверии Нового года «Ростелеком» в Коми подключил к интернету весь поселок Ыргеншар
Под Печорой в результате нефтеразлива в лес вылилось 9 тысяч литров нефти