Меня хотят отправить в психушку: Елена Шабаршина против проверки на вменяемость

Новую судебно-психиатрическую экспертизу потребовал для Елены Шабаршиной гособвинитель. На сегодняшнем заседании в Сыктывкарском городском суде экс-председатель Избиркома Коми, а ныне фигурантка уголовного дела, детально рассказала о своем эмоциональном состоянии перед попыткой суицида.

Заседание суда началось с ходатайства прокурора о проведении судебной амбулаторной экспертизы в Коми республиканской психиатрической больнице. Отметим, что фигурантка уже побывала на двух судебных психолого-психиатрических экспертизах, в суде выступали авторы заключений - психологи Иванова и Павлова. Также по требованию Шабаршиной к материалам уголовного дела было приобщено заключение специалистов центра психиатриии и наркологии имени Сербского.

- В связи с чем назначается экспертиза, предполагающая лишения меня свободы. Наше судебное разбирательство длится уже полтора года, за это время я хотя бы раз повела себя неадекватно: грубила, залезала на стол, смотрела на кого-то пристально, как это делают больные люди? Складывается ощущение, будто обвинение ничего не может придумать кроме, как направить меня в психушку на 30 дней! - столь эмоционально прокомментировала ходатайство прокурора Елена Шабаршина.

Фигурантка была категоричестки против еще одной экспертизы, а тем более, предполагающую ограничение личной свободы. В ответном слове Елена Шабаршина апеллировала к уже имеющимся заключениям психологов и других специалистов, а также к выводам московских врачей. Все обследования показывают, что подозреваемая является вменяемым человеком, но в момент написания явки с повинной находилась в измененном психологическом состоянии.

- Я претерпела давление со стороны следственных органов. Давайте вспомним, что мое задержание было незаконным, затем меня семь часов удерживали в управлении Следственного комитета, в течение двух с половиной часов я находилась один на один со следователем, причем без адвоката. Именно тогда я приняла решение не жить на этом свете. Уточню: еще до написания явки с повинной я уже решила, что покончу жизнь самоубийством, - призналась фигурантка.

В качестве дополнительного аргумента об особенностях восприятия происходящих событий фигурантка напомнила суду, что уже без малого 10 лет страдает мигренью. А это заболевание влияет на состояние человека, его речь, зрение и эмоциональное состояние.

День задержания - 30 июня 2016 года - Шабаршина назвала самым страшним эпизодом в своей жизни.

- Я никому из присутствующих в этом зале не пожелаю пережить такое, что случилось со мной. Я оговорила себя, подписав явку с повинной, а дальше была попытка суицида, - на этих словах Елена Шабаршина уже не могла сдерживать слез.

Эмоциональное выступление бывшего руководителя Избирательной комиссии Коми было прервано. Судья объявил перерыв.

Напомним, Елена Шабаршина подозревается в получении взятки. Следствие предполагает, что с января 2007 года по август 2015 года Шабаршина получала систематически (как правило, ежемесячно) через посредников примерно по 60 тысяч рублей. Деньги ей передавал Алексей Чернов (экс-заместитель Главы Коми, а ныне фигурант "дела Гайзера"). Взамен фигурантка дела передавала данные о ходе избирательных кампаний, поступающих жалобах на кандидатов, предварительных итогах голосования и не так далее. Суммарный размер инкриминируемой ей взятки составил 6 миллионов 680 тысяч рублей.