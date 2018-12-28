2018-12-28T12:28:19+03:00
Происшествия

Елену Шабаршину положат в психиатрическую больницу

Она пройдет повторную судебную медицинскую психолого-психиатрическую экспертизу
Алиса КОЗЛОВА
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Ранее подсудимая уже проходила подобные экспертизыРанее подсудимая уже проходила подобные экспертизыФото: Архив "КП"
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Сыктывкарский городской суд удовлетворил ходатайство гособвинителя о назначении повторной судебной медицинской психолого-психиатрической экспертизы экс-председателю Избиркома Коми Елене Шабаршиной. Подсудимую поместят в республиканскую психиатрическую больницу примерно на 30 дней, сообщает корреспондент "КП-Коми".

Напомним, на заседании 26 декабря гособвинитель потребовал для Елены Шабаршиной психиатрическую экспертизу. Он отметил, что фигурантка уже побывала на двух судебных психолого-психиатрических экспертизах. В суде также выступали авторы заключений - психологи Иванова и Павлова.

Елена Шабаршина была категоричестки против еще одной экспертизы, а тем более, предполагающую ограничение личной свободы. В ответном слове она апеллировала к уже имеющимся заключениям психологов и других специалистов, а также к выводам московских врачей. В качестве дополнительного аргумента об особенностях восприятия происходящих событий фигурантка напомнила суду, что уже без малого 10 лет страдает мигренью. А это заболевание влияет на состояние человека, его речь, зрение и эмоциональное состояние.

День задержания - 30 июня 2016 года - Шабаршина назвала самым страшним эпизодом в своей жизни.

- Я никому из присутствующих в этом зале не пожелаю пережить такое, что случилось со мной. Я оговорила себя, подписав явку с повинной, а дальше была попытка суицида, - на этих словах Елена Шабаршина уже не могла сдерживать слез.

Напомним, Елена Шабаршина подозревается в получении взятки. Следствие предполагает, что с января 2007 года по август 2015 года Шабаршина получала систематически (как правило, ежемесячно) через посредников примерно по 60 тысяч рублей. Деньги ей передавал Алексей Чернов (экс-заместитель Главы Коми, а ныне фигурант "дела Гайзера"). Взамен фигурантка дела передавала данные о ходе избирательных кампаний, поступающих жалобах на кандидатов, предварительных итогах голосования и не так далее. Суммарный размер инкриминируемой ей взятки составил 6 миллионов 680 тысяч рублей

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Новую судебно-психиатрическую экспертизу потребовал для Елены Шабаршиной гособвинитель. На сегодняшнем заседании в Сыктывкарском городском суде экс-председатель Избиркома Коми, а ныне фигурантка уголовного дела, детально рассказала о своем эмоциональном состоянии перед попыткой суицида (подробнее...)

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