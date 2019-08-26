2019-08-26T09:38:07+03:00
Происшествия

В Сыктывкаре пропала 22-летняя девушка

Последний раз ее видели в ночь с 23 на 24 августа
Евгений Никитин
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При себе имела черную сумочку, телефон iPhone белого цвета, паспорт.При себе имела черную сумочку, телефон iPhone белого цвета, паспорт.Фото: vk.com
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В столице Коми пропала молодая сыктывкарка. 22-летнюю Наталью Коюшеву последний раз видели в ночь с 23 на 24 августа в ночном клубе "Арнедо". О пропаже девушки сообщили ее подруги.

Приметы: рост примерно 170 см, среднего телосложения, русые волосы ниже плеч. Была одета в серую хлопчатобумажную кофту, черные штаны, белые кроссовки, короткую куртку нежно-розового цвета. При себе имела черную сумочку, телефон iPhone белого цвета, паспорт.

Всех, кому что-либо известно, о местонахождении пропавшей, просьба сообщить об этом в дежурную часть полиции Сыктывкара по телефонам: 8(8212) 28-23-03, 28-23-85, либо позвонить на 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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