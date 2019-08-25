2019-08-25T18:11:51+03:00
Общество

В Сыктывкаре пропала 22-летняя девушка: ее нашли мертвой

Тело обнаружили в лесополосе за ТРЦ «Июнь»
Поделиться:
СК проводит проверкуСК проводит проверкуФото: Яндекс. Карты
Изменить размер текста:

В субботу, 24 августа, в Сыктывкаре пропала 22-летняя Валерия Пермякова, на следующий день ее нашли мертвой. Об этом сообщает БНК.

Пермякова ушла из кафе «Мангал» на улице Печорской после ссоры с молодым человеком. После этого сыктывкарку больше никто не видел. Родные обратились с заявляем в полицию. Было предположение, что Пермякова ушла за ТРЦ «Июнь».

Сегодня девушку искали полицейские, родные и волонтеры. Тело пропавшей нашли в лесополосе за торговым центром «Июнь» ее родственники. Сейчас следователи проводят проверку. По предварительным данным, криминала в ее смерти не усматривается. Но окончательные выводы будут известны только после судебно-медицинской экспертизы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сыктывкарца, которого искали с зимы, нашли мертвым в мае

Он исчез еще 12 февраля (подробнее)

Найден мертвым депутат Госсовета Коми Алексей Чупров

Рассматривается версия суицида (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Догнать Европу и перегнать Америку
После того, как 2 марта 2010 года Генеральная Ассамблея ООН по инициативе России объявила 2011-2020 годы «Десятилетием действий по обеспечению БДД», стало понятно, что проблема смертности на дорогах шагнула далеко за границы отдельных государств
Новости 24