Найден мертвым депутат Госсовета Коми Алексей Чупров

СЕГОДНЯ 09:58 2019-07-22T10:05:21+03:00

Фото: с личной страницы Алексея Чупрова в соцсети "ВКонтакте" Фото: vk.com

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Сегодня утром в региональных СМИ появилась информация о смерти депутата Госсовета Коми, председателя совета движения "Изъватас" Алексея Чупрова. Рассматривается версия суицида.

Тело депутата было найдено в одной из сыктывкарских квартир 21 июля. Предполагается, что смерть наступила 18 июля. Вероятно, что причиной трагедии стала кровопотеря. На личной странице Алексея Чупрова в соцсети "ВКонтакте" ночью, в 3:37, появилась запись "Ну вот и все". Также в соцсети народного избранника закрепленной записью стоят последние слова умершего от рака миллиардера Стива Джобса.

По факту трагедии инициирована проверка.

Справка "КП в Коми"

Алексей Чупров родился 5 ноября 1981 г. в пос. Щельяюр Ижемского района Коми АССР.

Образование:высшее, Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики, специальность "Сервис" (2011).

Трудовая деятельность:

2000 г. – рулевой-моторист теплохода "Патрульный-3" ЗАО "ВИД" (г. Печора);

2001 г. – рулевой-моторист теплохода "БТМ-480" ОАО "Судоходная компания Печорское речное пароходство";

2002 г. – машинист бурильных установок 3 разряда МУП "Печораводоканал";

2002 г. – моторист-рулевой теплохода "Турпан" Печорского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства;

2002 г. – моторист-рулевой теплохода "Советский" ПТК "Терминал" (г. Печора);

2002 – 2003 гг. – моторист-рулевой теплохода "БТТ-308" АО "Печорское речное пароходство";

2004 г. – слесарь по ремонту автомобилей ЗАО "СПОГАТ" (г. Сыктывкар);

2004 – 2006 гг. – грузчик погрузочного участка ООО "Бетон-инвест" (г. Сыктывкар);

2006 – 2007 гг. – менеджер по продажам ООО ЭАЦ "Пилот" (г. Сыктывкар);

2007 – 2011 гг. – продавец-консультант, ИП Смирнов В.А. (г. Сыктывкар);

2011 – 2017 гг. – ООО "Счастливая жизнь";

2015 г. – н/вр – директор ООО "Денежный магнит" (г. Сыктывкар);

2017 г. – директор филиала ООО "Агрокомплекс" "Инта Приполярная" (г. Емва);

2018 г. – н/вр – заведующий филиалом "Центр народной культуры коми-ижемцев "Изьва" (г. Сыктывкар).

Общественная деятельность:

председатель Совета Регионального общественного движения "Землячество коми-ижемцев "Изьватас" в Республике Коми;

заместитель председателя Молодежного Парламента Республики Коми;

сторонник Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Награды и поощрения:

благодарственное письмо Министерства национальной политики Республики Коми (2016);

Почетная грамота Межрегионального общественного движения "Изьватас" (2016).

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ИСТОЧНИК KP.RU