В День знаний в Сыктывкаре открылся ещё один лицей для одаренных детей

Сегодня в Сыктывкаре в здании детского дома имени А.А. Католикова открылся лицей для одаренных детей. Новое учебное заведение подразделение Коми республиканского лицея-интерната для одаренных детей из сельской местности. В нем талантливых школьников будут учить по двум направлениям: «МИФ» с углубленным изучением математики, информатики, физики и «БиоХиМ» с углубленным изучением биологии, химии, математики.

На открытие пришли высокопоставленные гостиФото: Дарья ЮДИНА

Первый звонок для учеников свежеоткрывшегося заведения дала директор Марина Палкина. Вместе с ней школьников поздравили и.о. мэра Сыктывкара Наталья Хозяинова, региональный министр образования Наталья Якимова, глава республики Сергей Гапликов, член Совета Федерации Валерий Марков и депутат Госдумы от Коми Ольга Савастьянова. Также детей поддержали их семьи: на линейку пришли родители, младшие братья-сестры и бабушки с дедушками.

Детей на линейке поддержали родныеФото: Дарья ЮДИНА

После торжественного открытия для гостей устроили экскурсию по зданию лицея, которым ребята из детского дома имени А.А. Католикова поделились с одаренными сыктывкарскими школьниками. Это здание долгое время пустовало, но потом его решили переделать, чтобы открыть новое учебное заведение.

Отдохнуть школьники смогут в специально оборудованных зонахФото: Дарья ЮДИНА

Теперь здание отвечает всем современным стандартам и оборудовано по последнему слову техники. В каждом классе есть проекторы, принтеры и компьютеры. Учебные кабинеты мечта преподавателей: так, кабинет ОБЖ может похвастаться системой для тренировок в стрельбе по мишеням, а в другом кабинете можно заниматься роботехникой. Отдохнуть школьники смогут в специально оборудованных зонах с мягкой мебелью. Кроме того, в коридорах поставили фонтанчики с питьевой водой.

Здание отвечает всем современным стандратамФото: Дарья ЮДИНА

На превращение старого здания в новый лицей потратили 97 миллионов рублей. Учебное заведение рассчитано на 200 мест для учащихся 7-11 классов. Учить детей будет молодой коллектив, в котором самому младшему преподавателю — 22 года, а самому старшему — 46 лет. Несмотря на молодой возраст, все педагоги зарекомендовали себя с хорошей стороны: так, учитель истории ранее преподавал в физико-математическом лицее.

В кабинете ОБЖ есть специальная система для тренировки в стрельбеФото: Дарья ЮДИНА

В этом году в лицее будут учиться 140 детей: по результатам конкурсного отбора туда поступили учащиеся 7-9 классов. Обучение будет проходить по двум профилям: направлению «МИФ» с углублённым изучением математики, информатики, физики и направлению «БиоХиМ» с углублённым изучением биологии, химии, математики.

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