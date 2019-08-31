2019-08-27T10:29:26+03:00
Общество

Гигант, старик и знаменитость: топ самых интересных школ Коми

В преддверии Дня знаний мы составили рейтинг самых необычных школ республики
Ольга СОЛОВЕЙАнастасия МАШКАЛЕВА
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Фото rkomi.ruФото rkomi.ru
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В сентябре сотни школ Коми откроют свои двери для учеников. Храмы науки раскиданы по всей республике — крошечные и огромные, старинные и совсем новые, инновационные и вполне традиционные. В преддверии Дня знаний мы составили рейтинг самых интересных школ республики.

Школа- гигант и школа-крошка

Самое многолюдное образовательное учреждение в Коми — это школа №12 имени Олега Кошевого, которая находится в центре Сыктывкара. Сегодня ее посещают 1598 школьников!

На фото - выпускники школы №12 2019 года: vk.com/rdsh_12

На фото - выпускники школы №12 2019 года: vk.com/rdsh_12

Меньше всего учеников зарегистрировано в начальной общеобразовательной школе села Чупрово в Удорском районе Коми — 1 сентября за парту сядут всего два ребенка. Несмотря на это, крошечная школа имеет полноценный сайт с фотогалереей и расписанием уроков.

Фото с официального сайта «Чупровская НОШ» - sites.google.com/site/cuprovo/

Фото с официального сайта «Чупровская НОШ» - sites.google.com/site/cuprovo/

Родом из XIX века

В селе Помоздине Усть-Куломского района находится самая старинная школа в республике. Одно из зданий образовательного учреждения построено еще в 1890 году! Правда, местные жители не очень рады духу старины 158-летней альма-матер. Поэтому новость о строительстве новой школы на 400 мест не могла их не обрадовать.

Фото с официального сайта Помоздинская СОШ

Фото с официального сайта Помоздинская СОШ

Самая молодая на сегодняшний день школа находится в селе Летке Прилузского района Коми. Образовательное учреждение на 400 мест торжественно открыли 1 сентября 2016 года. До этого дети учились с одноэтажном деревянном здании, поэтому им приходилось учиться в две смены.

Фото rkomi.ru

Фото rkomi.ru

Рассадник стобалльников ЕГЭ

Самые умные школьники учатся в физико-математическом лицее-интернате. Как сообщает Минобраз Коми, за последние три года это образовательное учреждение занимает лидирующую позицию по ученикам, которые набрали по одному из нескольких предметов 100 баллов за ЕГЭ.

Стобалльник 2018 года - Павел Рубцов. Фото Минобраза Коми

Стобалльник 2018 года - Павел Рубцов. Фото Минобраза Коми

Так, в 2017 учебном году три выпускника лицея сдали единый экзамен на 100 балов, в 2018 году — 2 ученика, а в 2019 — целых 9! А вот школу, где ученики набирают самые низкие баллы по ЕГЭ, выявить Минобразу не удалось.

Привет, Филипп

Сыктывкарская школа №18 — самая медийная в регионе. В свое время новости об этом образовательном учреждении занимали первые строчки всероссийских рейтингов СМИ. Все это благодаря креативу педагогов — в 2018 году учителя подарили выпускникам прощальный клип, в котором они снялись вместе с директором Ольгой Мартаковой, примерившей на себя роль блогера Оли Ко.

Фото - скрин с видео

Фото - скрин с видео

В ролике коллектив школы представил свою пародию на клип Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий». Интерпретация была настолько успешной, что Ольгу Мартакову пригласили на телешоу Андрея Малахова «Привет, Андрей», где директор встретилась с самим королем российской поп-сцены.

Фото предоставлено Еленой Воробьевой

Фото предоставлено Еленой Воробьевой

Вор не пройдет

Сосногорская школа №3 возглавляет в нашем рейтинге позицию учебного заведения, с которым связана самая курьезная история этого года. В конце января по программе борьбы с террором возле школы установили пять металлических калиток с замками. И все бы хорошо, но внешний вид конструкций вызвал недоумение – они практически в два раза выше самой ограды, через которую может перелезть даже первоклассник. В школе позже пояснили, что по периметру учебного заведения должен появиться забор соответствующей высоты.

Фото - скрин с видео

Фото - скрин с видео

Сосногорское ноу-хау пришлось по душе Ивану Урганту, который рассказал о нем в своем шоу. Калитку вспомнили в рубрике, где ведущий высмеивает нелепости российской действительности. К тому моменту дверь уже успела стать мемом соцсетей, но юмор ведущего добавил и без того несуразной ситуации еще больше абсурдности.

Несчастливый №13

Построенная в 1928 году сыктывкарская школа №13 носит статус учебного заведения с самой несчастливой судьбой. Здание, которое является объектом культурного наследия, поджигали целых два раза — в 2005 и 2018 годах. В результате пожаров школа выгорела практически полностью.

Фото из архива редакции КП в Коми

Фото из архива редакции КП в Коми

С 2015 года здание пытались сдать в аренду на 49 лет за символическую плату в один рубль. Будущий собственник обязан был восстановить здание в первоначальном виде. Однако желающих не находилось до апреля 2019 года. В итоге заявку на аренду подал предприниматель Максим Ивашов. Теперь он за счет собственных средств должен подготовить и согласовать проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия.

На уроки — на самолете

Родители мечтают, чтобы школа ребенка находилась совсем рядом, в идеале — на соседней улице. Но, как известно, так бывает далеко не всегда. Например, детей ненецких оленеводов доставляют до школы на самолете!

Фото министерства национальной политики Коми

Фото министерства национальной политики Коми

Как рассказали в Минобразе, детей малочисленных коренных народов в сентябре отвозят в школу-интернат №1 заполярного города авиаперевозками при содействии Объединенного Арктического авиационного отряда ФСБ России. Учебный процесс для детей оленеводов, которые ведут кочевой образ жизни в Воркутинском районе, длится до апреля, а потом их тоже на самолете доставляют к родителям.

ОПРОС КП: Какой должна быть школа будущего?

Дмитрий Беляев, кандидат экономических наук, член экспертного совета по развитию образования в Коми:

Фото из архива Дмитрия Беляева

Фото из архива Дмитрия Беляева

- Школа будущего - это не только и не столько удобная мебель и современные цифровые технологии (хотя, как инструмент, они обязательно нужны и важны), сколько совместное взаимное уважение и образовательно-воспитательный комфорт. Прежде всего, для обучающихся. Но и для учителей тоже. Они должны обучать и воспитывать, а не думать о том, как заработать больше денег и как подготовить массу бумажных и электронных документов в срок.

Заместитель директора по научно-методической работе сыктывкарской школы №35 Иван Бобков:

Фото из архива Ивана Бобкова

Фото из архива Ивана Бобкова

- В школе будущего каждый одновременно является и учителем и учеником. В такой школе имеется собственное небольшое производство, где ученики на практике реализуют приобретенные компетенции. Например, производство пошив школьной формы. Очень важный и актуальный вопрос, связанный напрямую с изучением предмета «Технология». Кстати, часть производимых продуктов школа сможет продавать.

Учитель истории сыктывкарской школы №16 Артём Зайнапов:

Фото из архива Артема Зайнапова

Фото из архива Артема Зайнапова

- Школа будущего должна отвечать ведущим направлениям современного образования. Компьютеризация необходима современной школе, но, считаю, развитие социальных навыков гораздо важнее. Поэтому современная школа - зоны отдыха на каждом этаже школы, современные столовые с разнообразной едой, школьные библиотеки с большим читальным залом и скоростным интернетом. В каждом кабинете должны быть планшеты, ноутбуки. На территории должны работать различные научные лаборатории с современным оборудованием. Не будет лишним и большой спортивный комплекс с бассейном и тренажерным залом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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