Гигант, старик и знаменитость: топ самых интересных школ Коми

В сентябре сотни школ Коми откроют свои двери для учеников. Храмы науки раскиданы по всей республике — крошечные и огромные, старинные и совсем новые, инновационные и вполне традиционные. В преддверии Дня знаний мы составили рейтинг самых интересных школ республики.

Школа- гигант и школа-крошка

Самое многолюдное образовательное учреждение в Коми — это школа №12 имени Олега Кошевого, которая находится в центре Сыктывкара. Сегодня ее посещают 1598 школьников!

На фото - выпускники школы №12 2019 года: vk.com/rdsh_12

Меньше всего учеников зарегистрировано в начальной общеобразовательной школе села Чупрово в Удорском районе Коми — 1 сентября за парту сядут всего два ребенка. Несмотря на это, крошечная школа имеет полноценный сайт с фотогалереей и расписанием уроков.

Фото с официального сайта «Чупровская НОШ» - sites.google.com/site/cuprovo/

Родом из XIX века

В селе Помоздине Усть-Куломского района находится самая старинная школа в республике. Одно из зданий образовательного учреждения построено еще в 1890 году! Правда, местные жители не очень рады духу старины 158-летней альма-матер. Поэтому новость о строительстве новой школы на 400 мест не могла их не обрадовать.

Фото с официального сайта Помоздинская СОШ

Самая молодая на сегодняшний день школа находится в селе Летке Прилузского района Коми. Образовательное учреждение на 400 мест торжественно открыли 1 сентября 2016 года. До этого дети учились с одноэтажном деревянном здании, поэтому им приходилось учиться в две смены.

Фото rkomi.ru

Рассадник стобалльников ЕГЭ

Самые умные школьники учатся в физико-математическом лицее-интернате. Как сообщает Минобраз Коми, за последние три года это образовательное учреждение занимает лидирующую позицию по ученикам, которые набрали по одному из нескольких предметов 100 баллов за ЕГЭ.

Стобалльник 2018 года - Павел Рубцов. Фото Минобраза Коми

Так, в 2017 учебном году три выпускника лицея сдали единый экзамен на 100 балов, в 2018 году — 2 ученика, а в 2019 — целых 9! А вот школу, где ученики набирают самые низкие баллы по ЕГЭ, выявить Минобразу не удалось.

Привет, Филипп

Сыктывкарская школа №18 — самая медийная в регионе. В свое время новости об этом образовательном учреждении занимали первые строчки всероссийских рейтингов СМИ. Все это благодаря креативу педагогов — в 2018 году учителя подарили выпускникам прощальный клип, в котором они снялись вместе с директором Ольгой Мартаковой, примерившей на себя роль блогера Оли Ко.

Фото - скрин с видео

В ролике коллектив школы представил свою пародию на клип Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий». Интерпретация была настолько успешной, что Ольгу Мартакову пригласили на телешоу Андрея Малахова «Привет, Андрей», где директор встретилась с самим королем российской поп-сцены.

Фото предоставлено Еленой Воробьевой

Вор не пройдет

Сосногорская школа №3 возглавляет в нашем рейтинге позицию учебного заведения, с которым связана самая курьезная история этого года. В конце января по программе борьбы с террором возле школы установили пять металлических калиток с замками. И все бы хорошо, но внешний вид конструкций вызвал недоумение – они практически в два раза выше самой ограды, через которую может перелезть даже первоклассник. В школе позже пояснили, что по периметру учебного заведения должен появиться забор соответствующей высоты.

Фото - скрин с видео

Сосногорское ноу-хау пришлось по душе Ивану Урганту, который рассказал о нем в своем шоу. Калитку вспомнили в рубрике, где ведущий высмеивает нелепости российской действительности. К тому моменту дверь уже успела стать мемом соцсетей, но юмор ведущего добавил и без того несуразной ситуации еще больше абсурдности.

Несчастливый №13

Построенная в 1928 году сыктывкарская школа №13 носит статус учебного заведения с самой несчастливой судьбой. Здание, которое является объектом культурного наследия, поджигали целых два раза — в 2005 и 2018 годах. В результате пожаров школа выгорела практически полностью.

Фото из архива редакции КП в Коми

С 2015 года здание пытались сдать в аренду на 49 лет за символическую плату в один рубль. Будущий собственник обязан был восстановить здание в первоначальном виде. Однако желающих не находилось до апреля 2019 года. В итоге заявку на аренду подал предприниматель Максим Ивашов. Теперь он за счет собственных средств должен подготовить и согласовать проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия.

На уроки — на самолете

Родители мечтают, чтобы школа ребенка находилась совсем рядом, в идеале — на соседней улице. Но, как известно, так бывает далеко не всегда. Например, детей ненецких оленеводов доставляют до школы на самолете!

Фото министерства национальной политики Коми

Как рассказали в Минобразе, детей малочисленных коренных народов в сентябре отвозят в школу-интернат №1 заполярного города авиаперевозками при содействии Объединенного Арктического авиационного отряда ФСБ России. Учебный процесс для детей оленеводов, которые ведут кочевой образ жизни в Воркутинском районе, длится до апреля, а потом их тоже на самолете доставляют к родителям.

ОПРОС КП: Какой должна быть школа будущего?

Дмитрий Беляев, кандидат экономических наук, член экспертного совета по развитию образования в Коми:

Фото из архива Дмитрия Беляева

- Школа будущего - это не только и не столько удобная мебель и современные цифровые технологии (хотя, как инструмент, они обязательно нужны и важны), сколько совместное взаимное уважение и образовательно-воспитательный комфорт. Прежде всего, для обучающихся. Но и для учителей тоже. Они должны обучать и воспитывать, а не думать о том, как заработать больше денег и как подготовить массу бумажных и электронных документов в срок.

Заместитель директора по научно-методической работе сыктывкарской школы №35 Иван Бобков:

Фото из архива Ивана Бобкова

- В школе будущего каждый одновременно является и учителем и учеником. В такой школе имеется собственное небольшое производство, где ученики на практике реализуют приобретенные компетенции. Например, производство пошив школьной формы. Очень важный и актуальный вопрос, связанный напрямую с изучением предмета «Технология». Кстати, часть производимых продуктов школа сможет продавать.

Учитель истории сыктывкарской школы №16 Артём Зайнапов:

Фото из архива Артема Зайнапова

- Школа будущего должна отвечать ведущим направлениям современного образования. Компьютеризация необходима современной школе, но, считаю, развитие социальных навыков гораздо важнее. Поэтому современная школа - зоны отдыха на каждом этаже школы, современные столовые с разнообразной едой, школьные библиотеки с большим читальным залом и скоростным интернетом. В каждом кабинете должны быть планшеты, ноутбуки. На территории должны работать различные научные лаборатории с современным оборудованием. Не будет лишним и большой спортивный комплекс с бассейном и тренажерным залом.

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