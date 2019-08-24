В Сыктывкаре горел лесопромышленный комплекс

В ночь на пятницу, 23 августа, произошел пожар на предприятии «Монди Сыктывкарский лесопромышленный комплекс». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, пожар произошел около полуночи. В главном корпусе ТЭЦ загорелся бункер приема золы. Пожарные прибыли на место за четыре минуты. Им удалось потушить огонь за 49 минут. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

К счастью, в результате случившегося никто не погиб и не пострадал. По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил эксплуатации теплогенераторов. Огонь тушили семь единиц техники и 24 человека.

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