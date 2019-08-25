2019-08-25T13:41:56+03:00
Общество

Власти Усинска заплатят девочке 50 тысяч за то, что ее покусала собака

Ребенок получил психологическую травму
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Власти должны отлавливать таких животныхВласти должны отлавливать таких животныхФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Администрация Усинска заплатит девочке 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за то, что ее укусила бродячая собака. Такое решение принял городской суд.

Как передает БНК, на ребенка напала бродячая собака и укусила ее пять-шесть раз. В результате девочка получила синяки, ссадины, незначительные царапины. Ребенок попал в Усинскую центральную районную больницу. Кроме того, девочка получила психологическую травму: стресс и сильный испуг. Она стала бояться выходить на улицу без взрослых.

Отлавливать бродячих животных должны органы местного самоуправления. Суду не представили доказательства того, что в Усинске этим занимались в мае. Суд счел несостоятельным довод представителя ответчика о том, что администрация города является ненадлежащим ответчиком по делу. В пользу дочери истицы взыскали 50 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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