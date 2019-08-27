2019-08-27T13:02:57+03:00
Общество

Рядом с поселком Водный под Ухтой бродят медвежата

Очевидцы сняли маленьких хищников на видео
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Фото Натальи ЛитвиновойФото Натальи Литвиновой
Изменить размер текста:

В паблике «ВКонтакте», посвященному ухтинскому поселку Водному, появились сообщения о бродящих рядом с населенным пунктом медвежатах.

В середине августа местные жители писали о том, что на Северной улице бродила медведица с медвежатами. Косолапое семейство приходило к свалке рядом с дачами, чтобы найти еду. По утверждениям жителей поселка, хозяйку тайги отгоняли от «кормушки», но она все равно возвращалась.

Позже медвежат уже одних сняли на видео опять же рядом с дачами на Лесной улице. Маленькие Топтыгины лакомились ягодами во время съемки и очень спокойно реагировали на любопытных людей.

Напомним, что ранее в Троицко-Печорске произошел похожий случай. Медведь безбоязненно кормился из мусорных баков и разгуливал по улицам поселка. Испуганные жители обратились в правоохранительные органы во время очередной прогулки косолапого. В итоге, хищника застрелили росгвардейцы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нашествие волков: сыктывкарец снял на видео момент встречи с хищником на улице пригородного поселка

Об этом он рассказал порталу «КП в Коми» (подробности)

Медвежата бродят в поселке Водном под Ухтой. Видео Андрея Боброва..

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
К врачу, пожалевшему пожилую пациентку, можно применить дисциплинарное наказание - но никак не уголовное!
Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян встала на защиту гинеколога из Свердловской области, которого судят за то, что пожалел престарелую женщину и дал обезболивающее
Новости 24
В Коми у бюджетников вырастут зарплаты
Республика Коми заняла восьмое место в рейтинге по популярности ипотеки
Правительство Коми увеличит финансовую поддержку республиканских районов и городов
Все воркутинские школы и детские сады оборудовали системами видеонаблюдения
Росгвардейцы задержали сыктывкарку, ранившую мужчину ножом
К 2 сентября во всех домах Усинска появится тепло
Под Визингой столкнулись легковушка и фура, погиб человек
Усинские села получили к юбилеям подарки от ЛУКОЙЛ-Коми
Внука экс-главы Коми нашли мертвым в подмосковном коттедже
Приставы добились установки пандуса для сыктывкарского инвалида
В Коми нанесли разметку на дырявую дорогу
В Троицко-Печорске росгвардейцы застрелили медведя
Пропавшую на выходных сыктывкарку нашли
Под Ухтой мама-инвалид не выжила после смерти сына
В Коми у пассажира поезда изъяли двух краснокнижных птиц
Последняя неделя августа в Коми будет холодной
СК проводит проверку по факту смертельного ДТП в Койгородском районе
В Усть-Куломском районе подросток пытался купить станок и лишился денег
В Сыктывкаре подожгли хозпостройку: ее тушили больше двух часов
В Койгородском районе трактор насмерть сбил человека
Молодая сыктывкарка пыталась украсть креветки, конфеты и дезодорант
В Сыктывкаре женщина спрыгнула с моста и выжила
В Сыктывкаре анестезиолога обвиняют в смерти пациента
Биатлонистка из Коми пропускает гонку на чемпионате мира из-за поздно поданной заявки
Осень на носу: на выходных в Коми похолодает
Доверчивых сыктывкарок продолжают обманывать интернет-аферисты
Первый в Коми центр паллиативной помощи откроется в Сыктывкаре уже осенью