Рядом с поселком Водный под Ухтой бродят медвежата
В паблике «ВКонтакте», посвященному ухтинскому поселку Водному, появились сообщения о бродящих рядом с населенным пунктом медвежатах.
В середине августа местные жители писали о том, что на Северной улице бродила медведица с медвежатами. Косолапое семейство приходило к свалке рядом с дачами, чтобы найти еду. По утверждениям жителей поселка, хозяйку тайги отгоняли от «кормушки», но она все равно возвращалась.
Позже медвежат уже одних сняли на видео опять же рядом с дачами на Лесной улице. Маленькие Топтыгины лакомились ягодами во время съемки и очень спокойно реагировали на любопытных людей.
Напомним, что ранее в Троицко-Печорске произошел похожий случай. Медведь безбоязненно кормился из мусорных баков и разгуливал по улицам поселка. Испуганные жители обратились в правоохранительные органы во время очередной прогулки косолапого. В итоге, хищника застрелили росгвардейцы.
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ИСТОЧНИК KP.RU