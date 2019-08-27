Рядом с поселком Водный под Ухтой бродят медвежата

В паблике «ВКонтакте», посвященному ухтинскому поселку Водному, появились сообщения о бродящих рядом с населенным пунктом медвежатах.

В середине августа местные жители писали о том, что на Северной улице бродила медведица с медвежатами. Косолапое семейство приходило к свалке рядом с дачами, чтобы найти еду. По утверждениям жителей поселка, хозяйку тайги отгоняли от «кормушки», но она все равно возвращалась.

Позже медвежат уже одних сняли на видео опять же рядом с дачами на Лесной улице. Маленькие Топтыгины лакомились ягодами во время съемки и очень спокойно реагировали на любопытных людей.

Напомним, что ранее в Троицко-Печорске произошел похожий случай. Медведь безбоязненно кормился из мусорных баков и разгуливал по улицам поселка. Испуганные жители обратились в правоохранительные органы во время очередной прогулки косолапого. В итоге, хищника застрелили росгвардейцы.

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Об этом он рассказал порталу «КП в Коми» (подробности)