2019-08-27T17:05:23+03:00
Общество

Нашествие волков: сыктывкарец снял на видео момент встречи с хищником на улице пригородного поселка

Об этом он рассказал порталу «КП в Коми»
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В сыктывкарском пригородном поселке раним утром 25 августа местный житель зафиксировал на видеорегистратор машины животное, напоминающее волка. Об опасной встрече он рассказал порталу «КП в Коми».

Местный житель Иван Чемодуров заметил животное ранним воскресным утром на улице Технической в поселке Краснозатонский:

- Я вообще изначально собирался ехать в другую сторону, но, увидев это животное, развернулся, начал преследовать, чтобы получше рассмотреть. Я сразу подумал, что это явно не собака. Серый побежал от меня — вначале медленно, затем прибавил ходу. Бежал он не как собака, лапы большие, хвост опущен — все как у волка. Ростом он не мал, брюхо худое, окрас — темно-серый, - рассказал очевидец.

Местные жители, посмотрев видео, сообщили о визите волка в полицию. Там отметили, что проведут проверку по этому случаю. Местные охотники тоже заинтересовались видео. По словам Ивана, они его до сих пор изучают - один человек уверен, что это волк, а трое — сомневаются. Люди же теперь опасаются выходит на улицу:

- Мы живем на этой улице. Как детям в школу ходить? На этой улице одни многодетные семьи живут, дети совсем маленькие. Теперь я даже за забор побоюсь отпустить своего ребенка, - сообщает Виолетта М.

Волк в сыктывкарском поселке Краснозатонский.Автор видео - Иван Чемодуров

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ИСТОЧНИК KP.RU

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