2019-08-28T13:40:48+03:00
Общество

В Сыктывкаре начнут убирать незаконные гаражи

Первый в очереди на очистку улиц – микрорайон Орбита
Дарья ЮДИНА
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В Сыктывкаре уберут незаконно поставленные гаражи. Источник фото: архив "КП"В Сыктывкаре уберут незаконно поставленные гаражи. Источник фото: архив "КП"
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Сегодня в мэрии Сыктывкара прошла планерка, после которой исполняющая обязанности градоначальника Наталья Хозяинова пообщалась с журналистами. На брифинге муниципальная служащая рассказала о некоторых изменениях, которые ждут столицу Коми. В частности, в городе начнут убирать незаконно поставленные гаражи.

— Большая часть гаражей на улицах Сыктывкара стоит незаконно. К нам по данной проблеме уже обратилось Управление ГИБДД. С сегодняшнего дня мы начинаем работу по очистке улиц от таких гаражей. Будет составлен график, первым в очереди на очистку будет микрорайон Орбита, — заявила Наталья Хозяинова.

Скоро в городе стартует масштабная кампания по уборке незаконных гаражей и и.о. мэра обратилась к жителям Сыктывкара и попросила собственников проверить все документы на постройки. Наталья Хозяинова подчеркнула, что эта кампания входит в план подготовки столицы Коми к празднованию 240-летия республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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