В Усинске мальчик обжегся, упав в лужу с кипятком

В Усинске ребенок получил ожоги после того, как упал в лужу с кипятком. Сейчас мальчик находится в отделении травматологии Усинской ЦРБ, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести, сообщает «БНК».

Как передает «Комиинформ», инцидент произошел вечером 27 августа. О случившемся рассказала мама пострадавшего ребенка. Её сын возвращался в 17 часов 30 минут с детской площадки, колесо его беговела попало в дорожную трещину, транспорт перевернулся, и ребенок упал в лужу рядом с канализационным люком. В луже был кипяток, который вытек из канализационного люка. В итоге, мальчик получил ожоги.

Сейчас женщина ищет очевидцев происшествия и девушек, которые ей помогли. Также она собирается подать иск к допустившей протечку Усинской тепловой компании. Мэр Усинска Николай Такаев пообещал ей юридическую помощь. Пострадавшего мальчика госпитализировали, его состояние стабильное средней степени тяжести.

На данный момент администрация Усинска пытается выяснить, какая неисправность привела к появлению злополучной лужи. Вероятная причина — прорыв теплосетей: в городе запускают отопление, и система теплоснабжения могла не выдержать. Проверкой также занимается Следственный комитет Коми: органы правопорядка хотят установить обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям (бездействию) ответственных должностных лиц.

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