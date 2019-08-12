2019-08-12T11:38:53+03:00
Общество

В Едве родителям загрызаной хищником девушки выделят путевку в санаторий

Местные власти готовят облаву на волков
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: Анастасия ВолковаФото: Анастасия Волкова
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"КП в Коми" продолжает следить за ситуацией в поселке Едва Удорского района. Местная администрация планирует провести большую облаву на волков. Уже завтра в Едву приедут специалисты министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РК, а также охотники из Котласа. Большой командой будет организована облава на волков.

Напомним, серым хищникам была объявлена война после трагической гибели 14-летней девушки. В ночь с 4 на 5 августа в Едве был найдет труп девушки-подростка, полученные травмы - вырванное горло и разорванное в клочья лицо - указывали на то, что она стала жертвой дикого зверя. Скорее всего, это был волк.

На протяжении прошлой недели каждую ночь местные охотники вместе с полицией охотились на волков. Пока охота не принесла желаемых результатов. 7 августа едвинскому охотнику Владимиру Политову удалось ранить волка, однако животному удалось скрыться. Зверь убежал в сторону Мозындора. В эти выходные власти поселка планировали провести облаву на волков, но мероприятие пришлось перенести в связи нехваткой охотников.

Завтра весь поселок будет отмечать 9 дней со дня гибели девочки. Районная администрация оказала семье погибшей материальную помощь, а сейчас решается вопрос о выделении им путевки в санаторий.

- У матери погибшей больной позвоночник, она имеет право на санаторно-курортное лечение. Именно поэтому сейчас прорабатывается вопрос о выделении ей и мужу путевки в санаторий, - сообщил "КП в Коми" Николай Онищик, руководитель администрации поселка Едва.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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