Здравствуй, школа!

Все ближе день, когда опять начнутся уроки. Куплены школьные принадлежности, учебники, портфель и нарядная одежда. Осталось приобрести только неизменный атрибут встречи нового учебного года — букет. «Комсомольская правда - Коми» подскажет, где найти самые красивые цветы для любимого преподавателя.

Каждый школьник мечтает, чтобы именно его букет был самым эффектным и оригинальным на учительском столе. Чтобы именно его цветы произвели самое лучшее впечатление и оставались как можно дольше свежими и яркими. Вариантов создания оригинальных букетов очень много. С выбором букета «Комсомолка» обратилась к экспертам — о новых идеях и трендах нам рассказали в сыктывкарском цветочном салоне «Сабина».

Вариантов создания оригинальных букетов очень много. С выбором букета «Комсомолка» обратилась к экспертам — о новых идеях и трендах нам рассказали в сыктывкарском цветочном салоне «Сабина».

Взрыв эмоций

Раньше на 1 сентября традиционно дарили гладиолусы, георгины и астры. В наше время в моде креативность и эксклюзивность букетов. «Взрывной» ароматный ансамбль из многообразия цветов и природных материалов станет несомненным украшением учительского стола, уверены флористы «Сабины». Подойдут цветы разных сортов и размеров — главное, интересно их скомпоновать по размеру и цветовой гамме.

«Взрывной» ароматный ансамбль из многообразия цветов и природных материалов станет несомненным украшением учительского стола.

Классика осени

Тем не менее, классика вечна, главное, правильно ее оформить и преподнести. Букеты из осенних цветов — астр, гладиолусов и хризантем — можно декорировать рябиной или яркими осенними листьями, пшеничными колосками и веточками ягод. Специалисты салона «Сабина» помогут вам воплотить в жизнь самую смелую идею.

Букеты из осенних цветов — астр, гладиолусов и хризантем — можно декорировать рябиной или яркими осенними листьями, пшеничными колосками и веточками ягод.

Деловой стиль

У вас строгий классный руководитель? Тогда не помешает обратиться к деловому стилю, чтобы избежать двусмысленности и неуместной вычурности. Но это совсем не значит, что подарок должен быть обычным и не выделяться среди тридцати точно таких же букетов. Именно такой букет вы можете заказать в салоне «Сабина».

У вас строгий классный руководитель? Тогда не помешает обратиться к деловому стилю, чтобы избежать двусмысленности и неуместной вычурности.

Креатив и оригинальность

Цветы, декорированные карандашами, фломастерами и прочими канцелярскими принадлежностями создадут в «Сабине» на радость всем окружающим. Оригинальный букет великолепно подойдет для вручения на День знаний, как учителю, так и первоклашке. Радости — через край!

Цветы, декорированные карандашами, фломастерами и прочими канцелярскими принадлежностями создадут в «Сабине» на радость всем окружающим.

Прекрасная миниатюра

Мамы и папы, не стоит забывать, что ваш ребенок (особенно первоклассник) будет держать букет на протяжении всей линейки сам. Если это трудно и неудобно, то праздник перестанет быть таким значимым и потеряет долю красок. Берите во внимание длину стеблей и вес цветочной композиции, чтобы не доставлять ребенку неудобств. Цветы на День знаний должны создавать волшебную атмосферу, а не портить школьнику столь значимый для него момент.

Цветы на День знаний должны создавать волшебную атмосферу, а не портить школьнику столь значимый для него момент.

Вкуснота-то какая!

Съедобный букет – самый вкусный подарок. Съедобный букет станет украшением любого праздника. К тому же это оригинальный и вкусный подарок. Им можно не только любоваться, но и использовать по назначению – то есть съесть! Съедобные букеты тоже можно заказать в салоне «Сабина».

Букетом можно не только любоваться, но и использовать по назначению – то есть съесть!

А роза упала на лапу Азора

Чаще всего классный руководитель или преподаватель — это женщина. И чаще всего милые дамы любят розы: розовые, желтые, белые, алые, бордовые — миллион вариантов! Но эти цветы зачастую дарят в знак любви и страсти, особенно красных оттенков. Исключением может быть лишь личное предпочтение учителя, в котором вы точно уверены.

Чаще всего классный руководитель или преподаватель — это женщина. И чаще всего милые дамы любят розы: розовые, желтые, белые, алые, бордовые — миллион вариантов!

Мини-сад

Изумительный подарок учителю — мини-сад! Радовать такой «букет» будет очень долго, об этом позаботятся флористы салона «Сабина». Флорариум украсит интерьер класса, а может даже будет радовать любимого преподавателя вечерами в его квартире.

Радовать такой «букет» будет очень долго.

Наверно, это все очень дорого, скажете вы. Только не в преддверии Дня знаний, друзья! В салоне «Сабина» действуют специальные предложения. Например, многодетные семьи могут получить скидку 20%, которая действует с 30 августа по 2 сентября. Чтобы сэкономить, необходимо просто показать подтверждающие документы.

И абсолютно любой покупатель сможет получить скидку в 10%, если просто сделает предзаказ! Поторопитесь, так как вы не только гарантировано получите букет мечты, но и чудесно сэкономите.

Также в салоне действует бесплатная доставка по городу при оформлении заказа от 1500 рублей и существуют программы лояльности для постоянных клиентов.

Ждем вас по адресу:

ТРЦ «ИЮНЬ», г.Сыктывкар

С 10:00 до 22:00 7/7

55-37-47 +7 (900) 975-37-47

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