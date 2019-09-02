Блогер, незаконно «погулявший» по Печоро-Илычскому заповеднику, полностью признает свою вину

В начале августа в горах Северного Урала должен был пройти «Ультрамарафон». Финишировать спортсмены рассчитывали в районе истока реки Печора, на границе Печоро-Илычского заповедника. Затем их должен был забрать вертолет. Однако из-за очень плохой погоды гонку отменили. На границе заповедника собралось более 50 человек. Из-за плохой видимости и ливней они не смогли выйти на маршрут к перевалу Дятлова. За туристами наблюдала охрана заповедника, однако уследить за всеми инспекторам не удалось. Улизнуть удалось уфимскому блогеру Олегу Чегодаеву, который решил прогуляться по заповеднику. Он знал, что заходить туда нельзя, но все же сознательно решился на нарушение. Более того, блогер снял свою прогулку на видео и выложил ролик на Youtube. Он также дал инструкцию того, как можно своим ходом дойти до знаменитых Столбов выветривания.

Несмотря на то, что инцидент произошел месяц назад, руководство заповедника только сейчас решило придать дело огласке. Специалисты подчеркивают, что блогер знал о правилах нахождения на заповедной территории, но посчитал, что сделать фото и видео для своего канала важнее, чем нетронутые экосистемы и сохранность редких видов. Теперь на Чегодаева завели административное дело за нарушение режима охраны заповедной территории. Ему грозит штраф от 3 до 4 тысяч рублей. Сам блогер полностью осознает, что нарушил закон и готов понести наказание.

- Своим маршрутом я нарушил «заповедное» законодательство. Я это прекрасно понимал, когда совершал «преступление». К сожалению, моя жизнь и туристический опыт сложились таким образом, что я так и не смог найти для себя приемлемый механизм взаимодействия с «заповедной бюрократической машиной», хотя вполне разделяю цели и задачи, с которыми созданы заповедники, – подчеркнул путешественник.

Олег Чегодаев согласен полностью оплатить штраф и даже позволить внести себя в «черный список» заповедника.

Кстати во время своего путешествия блогер спрятал на горе Койты серебряный брелок с изображением столбов выветривания. Однако, чтобы его забрать, путешественникам также придется нарушить закон.

Справка «КП-Коми»

Печоро-Илычский заповедник – крупнейший заповедник Европы, появившийся в 1930 году. Его площадь составляет 721,3 тысячи гектар. Там живут редкие, эндемичные и реликтовые виды растений и животных, охраняемых на локальном, региональном и международном уровнях. Несколько видов имеют на территории заповедника единственные местонахождения в Европе. Большая часть видов позвоночных животных, нуждающихся в охране, имеет статус редких.