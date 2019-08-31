Блогера, незаконно побывавшего в Печоро-Илычском заповеднике, оштрафуют

Блогера-путешественника Олега Чегодаева оштрафуют за незаконное пересечение границы Печоро-Илычского заповедника. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника.

Чегодаев придумал квест с заданием, где в финише участников ждал приз. Блогер приехал в горы в составе организаторов «Ультрамарафона», который должен был проходить в начале августа в горах Северного Урала. Финишировать марафонцы рассчитывали в районе истока реки Печора, на границе Печоро-Илычского заповедника. Затем их должны были вывезти вертолетами. Из-за очень плохой погоды мероприятие отменили.

На границе заповедника собралось более 50 человек. Из-за плохой видимости и ливней они не смогли выйти на маршрут к перевалу Дятлова. За туристами наблюдала охрана заповедника, однако уследить за всеми инспекторам не удалось. При этом в последние несколько лет границу заповедника почти никто не нарушал.

Тем временем Чегодаев решил прогуляться по заповеднику. Он знал, что заходить туда нельзя, но все же решился на нарушение. Более того, блогер снял свою прогулку на видео и выложил ролик на Youtube. Он также дал инструкцию того, как можно безнаказанно нарушать правила посещения заповедника.

На Чегодаева завели административное дело за нарушение режима охраны заповедной территории. Теперь ему грозит штраф от 3 до 4 тысяч рублей.

Печоро-Илычский заповедник – крупнейший заповедник Европы, появившийся в 1930 году. Его площадь составляет 721,3 тысячи гектар. Там живут редкие, эндемичные и реликтовые виды растений и животных, охраняемых на локальном, региональном и международном уровнях. Несколько видов имеют на территории заповедника единственные местонахождения в Европе. Большая часть видов позвоночных животных, нуждающихся в охране, имеет статус редких.

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