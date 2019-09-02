«Блогер снял видео, как нарушить закон»: сотрудник «Печоро-Илычского заповедника» объяснил, чем опасен ролик Олега Чегодаева

В начале августа блогер Олег Чегодаев «погулял» по Печоро-Илычскому заповеднику». Однако такой поход по особо охраняемой территории не понравился работникам заповедника. Заместитель директора по науке Николай Смирнов объяснил «КП-Коми», какие именно правила нарушил блогер и чем это чревато.

Олег Чегодаев по сути просто пошел гулять по заповедной территории, при этом блогер намерено обходил пункты охраны и снимал все это на видео.

- Он ушел туда, куда туристам вход воспрещен. По сути обошел с разных сторон хребет Маньпупунер. До самих столбов он шел не туристическим маршрутом, по которому ходят все. Он шел по закрытой территории заповедника. При этом он ночевал рядом со Столбами – это также запрещено. Дальше он пошел на юг по хребту, - объяснил Николай Смирнов.

Заместитель директора пояснил, что в случае с блогером работает следующий принцип – пока объект неизвестен, то он никому не интересен. А когда какой-нибудь путешественник расскажет о месте, создаст вокруг него шумиху - тогда толпа пойдет. Так что теперь закрытые территории «Печоро-Илычского заповедника» рискуют массово привлечь к себе туристов, которые, в погоде за смачными кадрами пойдут на все.

- Проблема в том, что Олег Чегодаев именно снял видео, как нарушать закон, - еще раз подчеркнул Николай Смирнов.

Возможные последствия присутствия человека на заповедной территории:

1) Мусор;

2) Лесные пожары;

3) Вымирание некоторых видов птиц;

4) Преобразование экосистем.

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