Под Сыктывкаром пройдет финно-угорский гастрономический фестиваль

На следующих выходных, 7 и 8 сентября, в Финно-угорском этнопарке, расположенном в селе Ыб Сыктывдинского района, пройдет Международный гастрономический фестиваль «ШаньгаФест-2019». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

На празднике национальной кухни соберутся повара и творческие коллективы из Финляндии, Карелии, Мурманска, Марий Эл, Удмуртии и Республики Коми. Планируется, что в этнопарке откроются пять ресторанных домов.

Дизайн и развлекательная программа каждого дома позволят посетителям прикоснуться к культурным традициям народов финно-угорского мира. Гостям предложат разнообразное меню, составленное из блюд, приготовленных по старинным рецептам и современным кулинарным технологиям. В ассортимент национальной кухни, в частности, вошли: ляз, листушка, ряпушка, калитки, капуста по-коми, азя шыд, сканцы, шашлык из кабана.

Зрителям покажут кулинарные мастер-классы и концерт. Кроме того, гостей ждут интеллектуальные и виртуальные игры, а также спортивные развлечения. Любой желающий сможет посадить именное дерево на аллее, посвященной 100-летию Коми.

Дом дружбы народов региона приготовил развлекательную программу «Арбузник», где представители национально-культурных автономий проведут развлекательную программу с угощением арбузами. На территории этнопарка будет работать мобильная кузница и мобильная русская печь. Специальный гость фестиваля – ресторанный критик Олег Назаров.

Кроме того, на фестивале малых архитектурных форм «АсПу» («СвоеДерево») представят свои работы художники, дизайнеры и зодчие из Коми и других регионов России.

В эти же дни в этнопарке будет реализован творческий проект «Забытые ремесла». В программу проекта вошла интерактивная экспозиция под открытым небом. Выставку составят 10 ремесленных домов, в каждом из которых будет представлен определенный народный промысел. Мастерам-ремесленникам предстоит обсудить проблемы развития предпринимательства, вопросы актуальности и способов применения старинных промыслов в мире современных технологий, создания креативных пространств.

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