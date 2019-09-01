«Темные аллеи»-2019 в Сыктывкаре: рок-концерт и мастер-классы в стиле Казимира Малевича
В последний день лета в Сыктывкаре прошли «Темные аллеи». Пятый культурно-просветительский фестиваль посвятили творчеству Казимира Малевича, супрематизму и русский авангарду. «Комсомольская правда-Коми» с фотоаппаратом в руках понаблюдала за тем, как прошли «Темные аллеи. Черный квадрат» в Национальной галерее Республики Коми.
По Саду скульптур разбросали инсталляции в духе супрематизмаФото: Дарья ЮДИНА
Уже у входа гостей акции встречали инсталляции-маски в духе Казимира Малевича: они были разбросаны по разным уголкам Сада скульптур. Многие посетители были разрисованы в таком же стиле: на одной из площадок любой мог перевоплотиться в живую картину с помощью аквагрима.
Гости смогли посмотреть фильм от виртуального филиала Русского музеяФото: Дарья ЮДИНА
Другие площадки также были связаны с творчеством основоположника супрематизма. Так, в лектории слушателям рассказывали о причинах популярности «Черного квадрата» и связи рейвов с авангардом. Новые знания можно было получить и другим способом: сыграть в компьютерные игры и посмотреть фильм, приготовленные виртуальным филиалом Русского музея.
В программу фестиваля вошла выставка современного искусстваФото: Дарья ЮДИНА
Пищу для души посетители получали, обходя выставку первого в Коми биеннале современного искусства, на которой знакомились с работами молодых художников.
Гости акции также украсили себяФото: Дарья ЮДИНА
Другие гости решили поработать руками. Для них организаторы приготовили различные мастер-классы: по флюид-арту, мультипликации, созданию абстрактной скульптуры. В них участвовали целыми группами: дружескими компаниями и семьями.
В мастер-классах участвовали как взрослые, так и детиФото: Дарья ЮДИНА
Побывав на мастер-классах, в лектории и обойдя экспозицию, горожане стремились запечатлеть увиденное и делали снимки в фотозонах, расположенных в здании Национальной галереи. Так, люди выстроились в очередь рядом с селфи-зеркалом и инсталляцией «Неудачное приземление черного куба»: объект искусства люди «переставляли» по-своему, строя башни из маленьких черных кубиков.
К "Неудачному приземлению черного куба" выстроилась очередьФото: Дарья ЮДИНА
Немало поводов для фотосъемки дал также рок-концерт кульминация пятых «Темных аллей», где собралось больше всего горожан. На одной сцене в Саду скульптур выступили рокеры из Республики Коми, Кировской области, Вологодской области: «Lauxnos», «Один на кухне», «Siom», «Daydream flights» и «Капитан ненавидит море» играли, сменяя друг друга, до самого закрытия «Темных аллей».
Кульминацией акции стал рок-концертФото: Дарья ЮДИНА
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