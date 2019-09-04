Супружескую пару из Усинска не выпустят из Тайланда, пока они не покроют долг перед местной больницей

Жители Усинска Олег и Ольга Касьяновы поехали на отдых в Тайланд. В один из дней супругу стало плохо – начались боли в груди. Туристы обратились в страховую фирму, где им посоветовали ехать в больницу. После осмотра Олегу Касьянову провели операцию по шунтированию сердца. Сейчас он находится на реабилитации..

После клиника выставила счет за лечение на 1,5 миллиона рублей. Ольга Касьянова обратилась за консультацией в страховую фирму, которая обслуживала супругов, но там им заявили, что данный случай - не страховой.

- Они объяснили, что у отца уже был инсульт, который вдальнейшем перерос в инфаркт. Это не страховой случай. Компания выделила только 2 тысячи долларов, - рассказал «КП-Коми» сын супругов Никита Касьянов. - Родителей не выпустят из страны, пока долг не будет полностью погашен.

Кроме того, необходимо заплатить за реабилитацию Олега Касьянова в госпитале. Точная сумма пока неизвестна, как и дата выписки. Никит отметил, что благодаря помощи неравнодушных людей, сумма на погашение задолженности понемногу собирается.

- Мама работает акушеркой, отец - ветеран войны в Афганистане. Многие в городе их знают, - подчеркнул собеседник «КП-Коми».

Средства можно перевести сыну - Касьянову Никите Его телефон 89121736128 Реквизиты для перевода: Получатель: НИКИТА ОЛЕГОВИЧ К. Номер счета: 40817810628781065581 Банк получателя: КОМИ ОТДЕЛЕНИЕ N8617 ПАО СБЕРБАНК БИК: 048702640 Корр. счет: 30101810400000000640 ИНН: 7707083893 КПП: 110102001 SWIFT-код: SABRRUMM

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Собрана нужная сумма для транспортировки тела погибшего в Москве молодого фольклориста из Коми Близкие Ильи Чуркина благодарят за помощь в сборе средств (подробности)