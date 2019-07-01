Собрана нужная сумма для транспортировки тела погибшего в Москве молодого фольклориста из Коми

1 июля в Москве попрощались с талантливым молодым фольклористом из Усть-Цилемского района Ильей Чуркиным, сообщают его родные и близкие.

28 июня Илья сорвался с 13 этажа общежития Московского государственного института культуры, где он получал высшее образование. Его собираются похоронить на родной земле в старинном селе Замежная, где молодой человек родился и вырос. Необходимую сумму для транспортировки тела удалось собрать в короткие сроки:

- Спасибо всем, кто откликнулся, помог материально. Вас очень много. Набралась сумма на необходимые расходы. С перевозкой Ильи нам помогает и вуз. Все оставшиеся средства после перевозки будут переданы маме, - поблагодарила неравнодушных подруга погибшего юноши Ирина Крутова-Чупрова.

Сегодня, 1 июля, с Ильей попрощались в Сходненской городской больнице города Москвы. Талантливому молодому человеку было всего 20 лет, но за эти годы он успел сделать невероятно много - занимался исследовательской работой, собирал лучшие образцы фольклора, создал творческий коллектив «Невага». Он мог играть на музыкальных инструментах, петь, охотиться, вязать, мастерить одежду и костюмы, искусно готовить.

На Масленицу Илья заготавливал множество литров теста и готовил из него блины, а затем угощал всех вокруг, - пишет пресс-служба вуза, где он учился.

Известный российский этнический певей Александр Маточкинв 2015 году писал о многогранности молодого парня:

- Поёт Илья и в местном клубе (где работает, продолжая учёбу), и — что особенно ценно — со стариками. В результате его пижемское пение звучит хорошо и естественно. Любо-дорого было его слушать, приятно было с ним попеть. Устную традицию Илья перенимает со звуковых и письменных источников, а также непосредственно из уст окружающих: родных, соседей, односельчан, жителей соседних пижемских деревень, - писал известный сказитель

Редакция портала «Комсомольская правда в Коми» приносит соболезнования родным и близким погибшего.

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