В реанимации больницы Усть-Кулома умер жестоко избитый хулиганами 36-летний писатель Сергей Ястребов

В районной больнице Усть-Кулома скончался 36-летний писатель, автор сборника «Бочонок Мёда для Сердца. Истории, от которых хочется жить, любить и верить», Сергей Ястребов. Мужчину избили пьяные хулиганы, писателя госпитализировали в реанимацию, где он скончался спустя неделю.

Как рассказал друг погибшего Владимир, Сергея избили в родном поселке Югыдъяг, где он жил с родителями. Известно, что больше недели назад вечером на улице к Сергею подошла группа молодых и не очень трезвых людей, произошла перепалка. 36-летнего писателя жестоко избили. Однако как произошла трагедия, доподлинно неизвестно. Кроме того, не ясно, сколько человек напало на Сергея.

Известно, что 26 июня одного из нападавших задержали, он уже дал признательные показания. Кончина писателя стала шоком для его многочисленных друзей. Они запомнили Сергея, как дружелюбного и светлого человека, который все конфликты решал миром.

- Сергей лежал в реанимации неделю. Насколько я знаю, врачи оценивали его состояние как стабильное. В понедельник его должны были переводить в терапевтическое отделение. Но в 6 утра 24 июня произошло кровоизлияние в мозг, и Сергей умер, - рассказал «Комсомолке» близкий друг погибшего Владимир.

Сергея Ястребова похоронили вчера, 26 июня. Родные и близкие до сих пор не могут поверить в случившееся. 36-летний писатель был полон творческих планов. «Комсомольская правда в Коми» публиковала интервью с Сергеем об его сборнике добрых историй, которые призваны вдохновлять и дарить надежду, - «Бочонок Мёда для Сердца». Над этой книгой Сергей вместе с единомышленниками работал несколько лет, в этом году сборник выпустило крупнейшее российское издательство «АСТ».

Сергей мечтал выпустить мини-книжку «17 писем любви», собирал важный для него сборник «Письма любви и благодарности». Также планировал опубликовать следующие сборники из серии «Бочонок Мёда для Сердца» для узких целевых аудиторий — для женщин, для родителей, для тех, кто борется с болезнями и так далее. Писатель мечтал в ближайшие годы переехать ближе к морю, которое его вдохновляло.

- Мы потеряли хорошего, энергичного, доброго человека. В память об авторе останется его книга. Давайте продолжать его дело—совершать добрые поступки, - пишут его друзья.

Все, кто знал Сергея и готов помочь его семье, могут перечислить посильную помощь на карту его друга: Сбербанк 4276 2800 1844 9378 (Владимир Михайлович Е.), или по номеру телефона 89128610222. Все деньги будут переданы семье безвременно ушедшего писателя.

Редакция портала «Комсомольская правда в Коми» приносит соболезнования родным и близким погибшего.

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