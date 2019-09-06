Сыктывкарка на проекте «Новая звезда»: «Здесь очень классные ребята!»

Солистка Коми филармонии Екатерина Курочкина приступила к съемкам в проекте «Новая звезда». Сыктывкарка уже приехала в Москву и успела поделиться своими эмоциями в Instagram.

- Второй день съемок. Здесь очень классные ребята! У всех огромный багаж опыта в творческом плане, каждый здесь уже звезда. Волнение, творческий процесс... Мне так все нравится! Итак, что за артисты здесь: медалисты Дельфийских игр разных годов, как российских, так и международных, лауреаты международных конкурсов, солисты, композиторы, танцоры, которые стали петь, магистры разных престижных ВУЗов нашей страны. Ну...и я, - поскромничала Екатерина.

Девушка признается, что не устает благодарить бога за невероятную возможность оказаться в таком масштабном проекте. Также Екатерина намекнула своим подписчикам, что скоро покажет образ, в котором будет выступать перед членами жюри.

Напомним, «Новая звезда» — ежегодный всероссийский телевизионный конкурс исполнителей песни, проводящийся с 2015 года в Москве на телеканале «Звезда» среди вокалистов из всех субъектов Российской Федерации. В 2015 году Республику Коми представлял певец из Коми Евгений Гаврилов, который дошел до финала. Скоро на экране федерального канала жители Коми увидят певицу Екатерину Курочкину.

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