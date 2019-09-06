2019-09-06T16:20:47+03:00
Общество

Все в одну кучу?: сыктывкарка увидела, как забирают отходы из баков для раздельного сбора мусора

Оказалось, в самих баках находятся коробки, которые потом вытряхиваются в разные полипропиленовые мешки
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
А не идет ли потом этот мусор в одну кучу?А не идет ли потом этот мусор в одну кучу?Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Все больше сыктывкарцев начинают осознанно относиться к проблеме утилизации мусора. Ведь уже ни для кого не секрет, что в городе есть специальные баки для раздельного сбора отходов: желтые – для пластика, синие – для бумаги. Но, несмотря на множество постов в соцсетях о пользе такого подхода, у некоторых все же есть сомнения, а не скидывается ли потом этот мусор в одну кучу?

Руководитель проекта «Есо-Time» Ольга Одиненко расставила все точки над i. Одним осенним утром ей посчастливилось застать работников компании, которая обслуживает желто-синие баки. Оказалось, что внутри них стоят большие картонные коробки, в которые попадает все, что люди опускаем в отверстие бака. Эти коробки вытряхивают в огромные полипропиленовые мешки: макулатура отдельно, пластик и стекло отдельно. На складе происходит дополнительная сортировка.

– Ребята сказали, что наш двор еще нормально сортирует, но, наверное, из деликатности своей так сказали. Когда я заглядываю периодически внутрь бака, обязательно вижу там Tetra Pak от соков, бутылки с остатками жидкости, грязные стаканчики от йогуртов и сметаны. Я очень надеюсь, что это делают люди просто от недостатка информации, и когда мы повесим инструкцию на контейнеры, о том что класть можно и в каком виде, а что нельзя – все измениться к лучшему, – надеется Ольга Одиненко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Видео: Ольга Одиненко.

«Надо стараться жить безотходно». Жители Коми рассказали, с чего начать сортировку отходов и кому от этого польза

Наши герои опровергают предубеждение своим опытом экологичного подхода к жизни. О том, как перестать быть варваром и начать сортировать мусор, они рассказали «КП-Коми» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Экология в Коми»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Программа реальных дел: как губернатор Бочаров завоевал популярность в Волгоградской области
На этой неделе сразу в нескольких регионах состоятся выборы губернаторов. Среди них — и Волгоградская область, где действующий глава Андрей Бочаров имеет все шансы переизбраться на второй срок
Новости 24
Стало известно, во сколько обойдется строительство новой набережной в Сыктывкаре
Пропавшего вчера в Сыктывкаре дедушку-инвалида нашли
В Удорском районе во время пожара погиб мужчина
На воркутинской шахте произошел несчастный случай
Пожарные Республики Коми поучаствовали во всероссийском челлендже
ЛУКОЙЛ-Коми провел комплексные учения на Усинском месторождении
Жители Коми собрали 1,2 миллиона рублей для погашения долга усинца за лечение в Таиланде
На выходных в Коми придут дожди и прохлада
В Сыктывкар приедет кочующий кинофестиваль
В районе села Усть-Немь продолжаются поиски утонувшего мальчика
В Сыктывкаре ищут дедушку-инвалида
«Кросс нации» из Сыктывкара перенесут в Ухту
За четыре месяца в Коми вырос уровень преступности
В Коми продолжили поиски убитой сыктывкарки Анны Нестеровой