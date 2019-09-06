Все в одну кучу?: сыктывкарка увидела, как забирают отходы из баков для раздельного сбора мусора

Все больше сыктывкарцев начинают осознанно относиться к проблеме утилизации мусора. Ведь уже ни для кого не секрет, что в городе есть специальные баки для раздельного сбора отходов: желтые – для пластика, синие – для бумаги. Но, несмотря на множество постов в соцсетях о пользе такого подхода, у некоторых все же есть сомнения, а не скидывается ли потом этот мусор в одну кучу?

Руководитель проекта «Есо-Time» Ольга Одиненко расставила все точки над i. Одним осенним утром ей посчастливилось застать работников компании, которая обслуживает желто-синие баки. Оказалось, что внутри них стоят большие картонные коробки, в которые попадает все, что люди опускаем в отверстие бака. Эти коробки вытряхивают в огромные полипропиленовые мешки: макулатура отдельно, пластик и стекло отдельно. На складе происходит дополнительная сортировка.

– Ребята сказали, что наш двор еще нормально сортирует, но, наверное, из деликатности своей так сказали. Когда я заглядываю периодически внутрь бака, обязательно вижу там Tetra Pak от соков, бутылки с остатками жидкости, грязные стаканчики от йогуртов и сметаны. Я очень надеюсь, что это делают люди просто от недостатка информации, и когда мы повесим инструкцию на контейнеры, о том что класть можно и в каком виде, а что нельзя – все измениться к лучшему, – надеется Ольга Одиненко.

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Видео: Ольга Одиненко.

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