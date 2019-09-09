2019-09-09T09:53:14+03:00
Политика

В Совет Сыктывкара проходят кандидаты от «Единой России»

Вакантные места заняли Александр Шучалин и Сергей Кулаков
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
Фото: пресс-служба Совета СыктывкараФото: пресс-служба Совета Сыктывкара
Изменить размер текста:

В Сыктывкаре 8 сентября состоялись дополнительные выборы на два вакантных места в совете города. В обоих округах было по пять кандидатов.Напомним, вакантными оказались два места, которые ранее занимали Галина Лапшина, которая ушла по собственному желанию и пропавший Николай Мостаков.

Как сообщает Избирательная комиссия Республики Коми, победителями стали два представителя партии «Единая Россия»: Александр Шучалин, набравший 39,19% голосов, и Сергей Кулаков – 47,65%

На выборах депутатов Совета городского округа «Сыктывкар» на всех 16 избирательных участках успешно применены комплексы обработки избирательных бюллетеней.

Также Избирательная комиссия Республики Коми подвела итоги голосования в других районах Коми. Так, в Совете муниципального образования муниципального района «Ижемский» - замещены 20 мандатов, явка составила 28,75 процента, избранные кандидаты: 8 – от политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», 6 – от политической партии «Единая Россия», 5 – самовыдвижение, 1 – от политической партии «Справедливая Россия».

В Княжпогостском районе замещены 16 мандатов, явка составила 27,78 процента, избранные кандидаты: 8 – от политической партии «Единая Россия», 6 - от политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», 2 – от политической партии «Справедливая Россия».

В Совете вновь образованного муниципального образования сельского поселения «Зимстан» замещены 11 мандатов, явка составила 36,8 процента, избранные кандидаты: 6 – самовыдвижение, 3 - от партии «Единая Россия», 2 – от политической партии «Справедливая Россия».

В Сторожевске явка составила 46,13 процента, один избранный кандидат – от партии «Единая Россия».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Галина Лапшина покинула совет Сыктывкара со слезами на глазах

Депутат перешла в Общественную палату Коми (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Сыктывкарцы победили на международном конкурсе экологических видео
В Печоре будут судить браконьера, который незаконно застрелил лосиху
На север Коми придут дожди и порывистый ветер
В полдень явка на выборах в Коми превысила 9%
У властей Усинска отсудили 50 тысяч за то, что девочку покусала собака
Из горящего дома в Ухте эвакуировали 40 человек
Пьяный печорец на иномарке опрокинулся в кювет
В Прилузье ПАЗ сбил пешехода: пострадавшего отправили на медосвидетельствование
В Усть-Цилемском районе три часа горел дом
В Эжве женщина отправила мошенникам 266 тысяч рублей
Обвиняемый в растрате Рукавишников снова работает директором САТП
Стало известно, во сколько обойдется строительство новой набережной в Сыктывкаре
Пропавшего вчера в Сыктывкаре дедушку-инвалида нашли
В Удорском районе во время пожара погиб мужчина
На воркутинской шахте произошел несчастный случай
Пожарные Республики Коми поучаствовали во всероссийском челлендже
ЛУКОЙЛ-Коми провел комплексные учения на Усинском месторождении
Жители Коми собрали 1,2 миллиона рублей для погашения долга усинца за лечение в Таиланде
На выходных в Коми придут дожди и прохлада
В Сыктывкар приедет кочующий кинофестиваль
В районе села Усть-Немь продолжаются поиски утонувшего мальчика
В Сыктывкаре ищут дедушку-инвалида
«Кросс нации» из Сыктывкара перенесут в Ухту
За четыре месяца в Коми вырос уровень преступности
В Коми продолжили поиски убитой сыктывкарки Анны Нестеровой