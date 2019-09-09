В Совет Сыктывкара проходят кандидаты от «Единой России»

В Сыктывкаре 8 сентября состоялись дополнительные выборы на два вакантных места в совете города. В обоих округах было по пять кандидатов.Напомним, вакантными оказались два места, которые ранее занимали Галина Лапшина, которая ушла по собственному желанию и пропавший Николай Мостаков.

Как сообщает Избирательная комиссия Республики Коми, победителями стали два представителя партии «Единая Россия»: Александр Шучалин, набравший 39,19% голосов, и Сергей Кулаков – 47,65%

На выборах депутатов Совета городского округа «Сыктывкар» на всех 16 избирательных участках успешно применены комплексы обработки избирательных бюллетеней.

Также Избирательная комиссия Республики Коми подвела итоги голосования в других районах Коми. Так, в Совете муниципального образования муниципального района «Ижемский» - замещены 20 мандатов, явка составила 28,75 процента, избранные кандидаты: 8 – от политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», 6 – от политической партии «Единая Россия», 5 – самовыдвижение, 1 – от политической партии «Справедливая Россия».

В Княжпогостском районе замещены 16 мандатов, явка составила 27,78 процента, избранные кандидаты: 8 – от политической партии «Единая Россия», 6 - от политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», 2 – от политической партии «Справедливая Россия».

В Совете вновь образованного муниципального образования сельского поселения «Зимстан» замещены 11 мандатов, явка составила 36,8 процента, избранные кандидаты: 6 – самовыдвижение, 3 - от партии «Единая Россия», 2 – от политической партии «Справедливая Россия».

В Сторожевске явка составила 46,13 процента, один избранный кандидат – от партии «Единая Россия».

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