2018-11-12T12:31:46+03:00
Общество

Галина Лапшина покинула совет Сыктывкара со слезами на глазах

Депутат перешла в Общественную палату Коми
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Фото: группа Галина Лапшина в соцсети "Вконтакте"Фото: группа Галина Лапшина в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com
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Известный политик и общественница Галина Лапшина покинула совет столицы Коми. Депутат городского совета сложила свои полномочия в связи с переходом в Общественную палату Коми, сообщает "Комиинформ".

Депутаты утвердили досрочное прекращение полномочий Галины Лапшиной. За проголосовали 19, против трое, один воздержался.

Народные избранники поздравили теперь уже бывшую коллегу с переходом на республиканский уровень работы.

Сама же Галина Лапшина обращаясь к коллегам, расплакалась. "Я окинула вас всех взглядом. Вы все стали мне близки. Мы будем вместе, всё равно я с вами, - сказала она. - Обещаю, что накидку для субботников я сдам в том случае, если не приду на субботник".

Мэр Сыктывкара Валерий Козлов заявил, что Галина Лапшина - искренний патриот города. Он заявил, что членство в Общественной палате Республики Коми - достойная оценка ее деятельности.

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