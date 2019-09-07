Спортсмены с характером: в пригороде Сыктывкара прошли соревнования по ездовому спорту

Ранним субботним утром лес в пригороде Сыктывкара шумел от воя и лая четвероногих друзей человека. А все потому, что недалеко от поселка Краснозатонский проходили соревнования ездовых собак – драйленд «Дух Севера».

Драйленд – это летний аналог знакомой многим гонки на собачьих упряжках. Соревнования включают в себя несколько дисциплин: каникросс – бег с собакой по пересеченной местности, байкджоринг – езда на велосипеде, где пес бежит впереди хозяина и буксирует его, дуатлон – совмещение обеих предыдущих гонок.

Основная группа стартующих – хаски.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Как рассказала «КП-Коми» организатор драйленда Людмила Сивкова, в этом году на старт заявились 47 человек, включая детей.

– Зимой нас намного больше, так что, можно считать, что сегодня будет небольшая гонка. Основная группа стартующих – хаски. Есть еще маламуты и один спортивный метис. Почему именно много хаски? Люди выбирают скорость, например, те же маламуты не такие быстрые, – объяснила Людмила.

Драйленд – это летний аналог знакомой многим гонки на собачьих упряжках.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Многие участники приехали на место сбора еще вчера. В их числе и ухтинец Александр Голуб, который настроился пробежать сразу две дисциплины – дуатлон и байкджоринг. Для каждой гонки у Александра – отдельная собака. Пока хозяин объясняет нам нюансы соревнований, два хаски, Рэд и Крафт, послушно ждут в сторонке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/730698" frameborder="0"></iframe> Драйленд-2019.Ольга СОЛОВЕЙ

- Используется специальное снаряжение – шлейки – обвязываются вокруг собак и потяг – пояс, который крепится к человеку, – поясняет Александр. – К каждому старту нужно готовиться: бегать с ними, самому кататься на велосипеде. Собаку ведь воспитывать нужно, чтобы она ни на что не отвлекалась и ни с кем не сцепилась во время масс-старта.

Ухтинец Александр Голуб, который настроился пробежать сразу две дисциплины – дуатлон и байкджоринг.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Помимо гонок ухтинец вместе с младшим своим питомцем. Рэдом, часто ездит на выставки, в том числе, на международные. В прошлом году хаски занял пятое место на Чемпионате мира в Голландии.

Приковывал всеобщее внимание и выделялся среди множества хаски борзая Витязь. Его хозяйка Ирина Пичкобий вместе с сыновьями приехала на гонку из Микуня.

– Витязю 1,5 года, но в соревнованиях он пока участвовать не будет. Мы его еще не «ставили» - не приучали к шлейке. Сыновья побегут с хаски, – объяснила Ирина.

Приковывал всеобщее внимание и выделялся среди множества хаски борзая Витязь.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Как отмечает Ирина, ее Витязя знает весь Микунь, ведь он такой один на весь город.

– Их и по республике мало. Не хватает энтузиастов. Да, собака красивая, но с ней нужно много гулять, – подчеркивает Ирина. – Мы специально выезжаем с ним в лес, чтобы животное вдоволь побегало. Содержать борзую – не затратное дело. Много денег необходимо, когда собака растет. Там и дорогостоящие витамины, и врачи. Одна банка корма стоит 7 тысяч, ее хватает на два месяца.

Пока одни участники неспешно пили чай и вычесывали своих питомцев, другие усиленно разминались и проверяли снаряжение. Среди последних была и 17-летняя Анастасия Канева, которая вместе с семьей приехала из села Айкино Усть-Вымского района.

Анастасия Канева вместе с семьей приехала их Айкино.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

– Я бегу дуатлон с нашим младшеньким, сибирским хаски по кличке Шторм. Занимаюсь уже два года. Наш второй хаски также бежит дуатлон с моим папой, – рассказала Анастасия.

Спортсменка отметила, что у каждой собаки есть свой неповторимый характер, который полностью копирует поведение хозяина.

– У каждой собаки стереотип поведения идет от хозяина. Наш старший похож на отца – бывает вредным, может стать угрюмым. А младший полностью моя копия – добрый, ко всем ластится. Правда, когда я раньше гуляла со Штормом, у меня постоянно были растяжения, я вся ходила с эластичными бинтами на руках, потому что он меня постоянно тянул вперед.

Четвероногие питомцы ждут старта.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Старт гонки, намеченный на 10:00 решили перенести на 8:00, так как в Сыктывкаре заметно потеплело, а в такую погоду собакам жарко и некомфортно. Самым зрелищным моментом соревнований стал дуатлон: спортсмены, перекрикивая друг друга подгоняли своих питомцев, а собаки, стараясь не сцепиться, мчались вперед. После первого круга, протяженностью в 2,7 километров, цепочка участников растянулась, и каждый спортсмен бежал в комфортном для себя ритме.

Масс-старт мужского дуатлона.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

В женском дуатлоне были заявлены всего три участницы, но от этого он не стал менее захватывающим. После первого круга Юлия Телюк с метисом и Анастасия Канева с хаски шли ноздря в ноздрю, но велосипедный этап расставил все по своим местам. В итоге Юлия Мелюк финишировала первой с большим отрывом. Как рассказала после гонки Анастасия, ее хаски Шторм как вкопанный остановился перед большой лужей, так что спортсменке пришлось переносить его на руках.

Каникросс – бег с собакой по пересеченной местности,Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Старты завершились ближе к обеду, когда спортсмены получили заслуженные призы, а их питомцы вкусняшки и заслуженный отдых.

Байкджоринг – езда на велосипеде, где пес бежит впереди хозяина и буксирует его.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

В женском дуатлоне победила Юлия Мелюк (номер 10)Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Ольга Липина и маламут ХарлиФото: Ольга СОЛОВЕЙ

чтУ каждой собаки есть свой неповторимый характер, который полностью копирует поведение хозяинаФото: Ольга СОЛОВЕЙ

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