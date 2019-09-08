2019-09-08T13:37:33+03:00
Общество

В Ухте живодеры проволокой привязали собаку к столбу

Инцидент произошел в поселке Бельгоп
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Животное было в кровиЖивотное было в кровиФото: vk.com
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В Ухте неизвестные привязали собаку проволокой к столбу, животное было в крови. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

– На Бельгопе собаку проволокой привязали к столбу. Она в крови, – рассказала одна из местных жительниц.

Ухтинцы предположили, что пес просидел так целую ночь. Заметили животное только утром.

– Один конец проволоки завязан к лежачему бревну, оттуда проволока обмотана о столб и другой конец обмотан до крови об живот и завязан на несколько узлов. Такое ощущение, что его с этим деревом просто тащили по дороге и потом просто привязали к столбу, – рассказала ухтинка.

Одна из местных жительниц освободила собаку и отвезла домой. Горожанка рассказала, что у животного повреждены задние лапы, пасть и живот. Затем женщина отвезла пострадавшую собаку к ветеринару. К счастью, раны оказались неглубокими.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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