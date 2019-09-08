Ночью в Сыктывкаре подожгли три квартиры

В ночь на воскресенье, 8 сентября, в Сыктывкаре подожгли жилой дом, огонь распространился на три квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, пожар произошел в 2.35 на улице 28-й Невельской дивизии. В доме №16 горели три квартиры, расположенные на втором этаже. Через три минуты на место прибыли пожарные. К тому времени огонь перешел на кровлю дома. Пожар удалось потушить за полчаса.

Пламя повредило дом на площади 100 квадратных метров. По предварительным данным, здание подожгли. На месте работает оперативно-следственная группа. В результате случившегося никто не погиб и не пострадал. Сотрудники МЧС спасли одного человека и еще 25 эвакуировали. Огонь тушили 29 пожарных и 10 единиц техники.

Владельцам поврежденных квартир оказана необходимая помощь по расселению, говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Эжве подожгли дачу: огонь тушили шесть человек

Пожар ликвидировали за полчаса (подробнее)

В Сыктывкаре подожгли квартиру: эвакуировали 30 человек

Пожар произошел в Эжве (подробнее)