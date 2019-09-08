2019-09-08T14:17:57+03:00
Общество

Ночью в Сыктывкаре подожгли три квартиры

Из горящего дома эвакуировали 25 человек и одного спасли
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Пожар произошел на улице 28-й Невельской дивизииПожар произошел на улице 28-й Невельской дивизииФото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
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В ночь на воскресенье, 8 сентября, в Сыктывкаре подожгли жилой дом, огонь распространился на три квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, пожар произошел в 2.35 на улице 28-й Невельской дивизии. В доме №16 горели три квартиры, расположенные на втором этаже. Через три минуты на место прибыли пожарные. К тому времени огонь перешел на кровлю дома. Пожар удалось потушить за полчаса.

Пламя повредило дом на площади 100 квадратных метров. По предварительным данным, здание подожгли. На месте работает оперативно-следственная группа. В результате случившегося никто не погиб и не пострадал. Сотрудники МЧС спасли одного человека и еще 25 эвакуировали. Огонь тушили 29 пожарных и 10 единиц техники.

Владельцам поврежденных квартир оказана необходимая помощь по расселению, говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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