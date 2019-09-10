В Республике Коми ухтинцы больше всех довольны работой общественного транспорта

Аналитики портала недвижимости Domofond.ru выяснили, как россияне оценивают работу общественного транспорта в своих районах, и составили рейтинг 200 городов России по этим данным. Из Республики Коми в рейтинг попали Сыктывкар, Воркута и Ухта.

Участникам опроса предлагали оценить утверждение «Меня устраивает работа общественного транспорта в моем районе» по шкале от 1 до 10 баллов, где 1 означало полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Ухтинцы оценили работу общественного транспорта в своем городе на 7,5 баллов. В рейтинге Ухта заняла 18 место.

Сыктывкарцы поставили работе автобусов 6,7 баллов: столица Коми на 103 месте рейтинга. Больше всего в республике недовольны общественным транспортом воркутинцы: если в прошлом году жители заполярного города оценивали работу автобусов на 7,2 балла, то в этом только на 5 баллов. Воркута из всех городов Коми в рейтинге находится ниже всех и занимает 191 место.

В среднем по стране работу общественного транспорта оценили в 6,6 балла — это на 0,2 балла ниже, чем в прошлом году. Лидером рейтинга стала Тюмень, чей показатель остался на отметке в 8,2 балла из 10 — на 1,6 выше среднероссийской.

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