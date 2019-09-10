«Коми войтыр» возрождает старинные ремесла финно-угорских народов

7 и 8 сентября межрегиональное общественное движение «Коми войтыр» в рамках Национального проекта «Культура» при поддержке Министерства культуры РФ реализовало творческий проект «Забытые ремесла». Он объединил мастеров-ремесленников Коми, Удмуртии и Кировской области. Двухдневный форум мастеров-ремесленников прошел в финно-угорском этнопарке в селе Ыб Сыктывдинского района Коми.

На открытии проекта с приветственным словом к гостям и участникам «Забытых ремесел» обратились министр национальной политики Коми Галина Габушева, замминистра культуры, туризма и архивного дела Коми Константин Баранов и секретарь «Коми войтыр» Григорий Хатанзейский. Выступая от лица организации-инициатора проекта, Григорий Хатанзейский заострил внимание на объединяющей роли «Коми войтыр» в мире финно-угорских народов.

- Основная работа «Коми войтыр» - сохранение и приумножение духовного и культурного богатства коми народа, тесное сотрудничество с этносами финно-угорской семьи. Забыв о прошлом, мы не можем говорить о будущем. Традиционные ремесла и промыслы относятся к культурному наследию каждого народа. Именно поэтому сегодня мы решили поддержать мастеров-ремесленников, предоставив им возможность для встречи, обмена опытом и обучения, - заявил он.

Среди участников проекта «Забытые ремесла» было немало мастеров, которые собирают этнографический материал, копируют, создают образцы изделий по традиционным технологиям.

Тему интеграции национальностей финно-угорской семьи и актуальности возрождения традиций продолжила в пленарном докладе руководитель Финно-угорского культурного центра России Татьяна Барахова. Она отметила, что сохранение и развитие традиционных промыслов сегодня необходимо и является одним из ключевых в стратегии культурной политики России.

- Традиционные ремесла имеют глубокие национальные и исторические корни. Резьба, вышивка, ткачество, плетение из бересты — это и многое другое, что сегодня хранится в руках умельцев, к сожалению, не востребовано. Именно поэтому слово "забытые" является приставкой к слову "ремесла". Мучная мельница и прялка просто потеряли свой смысл. Но именно выдающаяся духовная миссия ремесла дает нам понять, что оно не должно быть забытым, - продолжила Татьяна Барахова.

Проект «Забытые ремесла» включал интерактивную экспозиционную площадку. Выставку составили ремесленные дома, посвященные старинным промыслам и ремеслам — всего было раскрыто 10 тем. Посетители экспозиционной площадки увидели в действии кузницу, ткацкий стан XIX века и гончарный круг.

В работе интерактивной экспозиции приняли участие представители разных ремесленных профессий. Это, в частности, резчики по кости и по дереву, мастера по плетению сетей, лозо- и берестоплетению, узорному вязанию, крашению тканей, а также изготовлению национальных инструментов. Ремесленники продемонстрировали собственные умения и предоставили возможность посетителям освоить азы старинных ремесел. Гости с интересом учились замешивать глину, завязывать сложные петли на сетях, ткать, вышивать, вырезать ложки и рисовать пижемские узоры.

Куратор экспозиции — председатель Коми региональной общественной организации "Союз мастеров декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов" Ольга Томилова. Комментируя представленные работы, она отметила, что многие изделия имеют художественную и историческую ценность.

- Старинные технологии давно утрачены. И приятно видеть, что есть энтузиасты, которые собирают информацию по музеям, архивам, даже выезжают в археологические и этнографические экспедиции, чтобы возродить традиционные народные ремесла. Среди участников проекта «Забытые ремесла» есть мастера, которые собирают этнографический материал, копируют, создают реконструкции и образцы изделий по восстановленным традиционным технологиям, - отметила Ольга Томилова.

За два дня форума его посетили около трех тысяч человек.

Вход на экспозиционную интерактивную площадку был свободным. За два дня ее посетили около трех тысяч человек. Среди почетных гостей ремесленных домов — Глава Коми Сергей Гапликов, министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов и другие члены правительства.

Параллельно на протяжении двух дней для гостей проекта «Забытые ремесла» проводились форум-семинары и круглые столы. На них поднимались актуальные проблемы: привлечение инвестиций в народные ремесла, создание бизнес-проектов, продвижение собственного дела через Интернет, возрождение и сохранение традиций.

Примеры успешных проектов, российских и зарубежных, привели в своих выступлениях приглашенные эксперты - Марина Байкова, основательница магазина с творческим пространством в Измайловском Кремле «Ясна Яра — родные вещи» и Дмитрий Мильков, член правления агентства «Творческие индустрии».

Говоря об актуальности и практическом применении народных ремесел, Дмитрий Мильков подчеркнул, что в современном мире часто встречаются элементы традиционных промыслов.

- Традиции проникают в современный дизайн естественным путем. Многие дизайнеры в коллекциях используют национальные узоры, а потом это переходит в массовое производство. Если мы хотим, чтобы традиция жила, необходимо не противопоставлять традицию современности, а принять ее как часть современности. Не надо стесняться своих корней, следует принять их. Только тогда в России уже не будет забытых ремесел, а все древние промыслы обретут вторую жизнь, - заявил Дмитрий Мильков.

Положительную оценку двухдневной работы в рамках проекта «Забытые ремесла» дала Марина Байкова:

- Проект называется «Забытые ремесла», но мы выяснили, что они вовсе не забытые. Мы убедились в том, что молодежь и люди старшего поколения интересуются традиционными ремеслами, хотят возрождать старинные технологии и находят изделиям народных ремесел практическое применение в современном мире.

Проект «Забытые ремесла», как отметил Григорий Хатанзейский, будет продолжен. «Коми войтыр» приложит все усилия, чтобы мероприятие стало традиционным.