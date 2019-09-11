Из-за вандалов в Усинске решили установить камеры уличного видеонаблюдения

Перед празднование юбилея Усинска по улице Молодежная была обустроена детская площадка по мотивам сказок А.С. Пушкина, а на площади им. А. Босовой установлены декоративные буквы. Но спустя сутки некоторые элементы были отломаны, качели оборваны, а скамейки, предназначенные для отдыха, истоптаны ногами. Об этом сообщает администрация города.

Фото: администрация Усинска.

- Буквы на площади стали объектом развлечения для детей, которые устраивают там соревнования по скалолазанию, а также взрослых, которые без угрызений совести залезают на буквы для эффектной фотографии. Конечно, все элементы будут отремонтированы и восстановлены, - уточняют в мэрии.

В связи с инцидентом на детской площадке по улице Молодежная решили установить камеры видеонаблюдения. Граждане, нанесшие материальный ущерб, будут нести за это ответственность.

Фото: администрация Усинска.

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