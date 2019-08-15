2019-08-15T09:42:29+03:00
Общество

Новый арт-объект "Усинск" за 1,5 миллиона рублей уже дал трещину

Городские власти ищут вандалов
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
Фото: www.usinsk.onlineФото: www.usinsk.online
Изменить размер текста:

Недавно в Усинске появился новый красочный арт-объект - большие разноцветные буквы, образующие название города. Большое слово было установлено 3 августа, а уже вчера горожане заметили на отдельных элементах трещины. Об этом сообщает портал "Усинск-Онлайн" .

Новая достопримечательность стоит 1,5 миллиона рублей. Каркас букв состоит из профильных труб, прочно сваренных между собой. В этом случае конструкция должна была стать антивандальной. Однако на букве «Н» явно замечено отслоение каркаса.

Новая достопримечательность привлекла многих жителей Усинска. Ведь желая сфотографироваться, на фигуры взбираются не только дети, но и взрослые.

Есть предположение, что достопримечательность города попытались сломать вандалы. Если это так, то камеры наблюдения, установленные на площади, позволят выявить тех, кто приложил руку к арт-объекту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Усинске на новый арт-объект выделят почти 1,5 млн рублей

Название города засияет разноцветными огнями (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Специалист объяснил, почему медведя-нелегала Прошу хотят выпустить именно в лесах Коми
«Хор Турецкого» устроит для сыктывкарцев народное каракоке
РЖД запустит дополнительные поезда из Коми на юг и обратно
Медведя-нелегала Прошу отправят из Эстонии в Коми для реабилитации
В Воркуте сотовый оператор установил антненну вблизи жилых домов
В Сыктывкаре на два дня перекроют улицу Орджоникидзе
В микуньской колонии прошла первая в этом году свадьба
В Коми хотят оплатить проезд на общественном транспорте не только детям, но и студентам
Мотивация от судебных приставов: владелец ТРК и кинотеатров в Сыктывкаре выплатил 3 миллиона долгов
Все пляжи и места отдыха у воды в Коми закрыты
Тяжелобольному мальчику из Коми собирают деньги на беговую дорожку
Стал известен маршрут "Заполярной Велоночи 2019" в Воркуте
В Коми водители смогут найти дорожные камеры с помощью онлайн-карты
Воркутинский убийца показал посетителям ресторана видео собственного преступления
Сыктывкарский приют для собак "Друг" пристроит питомцев на фотовыставке
Дороги в Усть-Куломском районе снова затопило
Интинка поверила мошеннику, представившемуся сотрудником спецслужбы