Новый арт-объект "Усинск" за 1,5 миллиона рублей уже дал трещину

СЕГОДНЯ 09:32 2019-08-15T09:42:29+03:00

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Недавно в Усинске появился новый красочный арт-объект - большие разноцветные буквы, образующие название города. Большое слово было установлено 3 августа, а уже вчера горожане заметили на отдельных элементах трещины. Об этом сообщает портал "Усинск-Онлайн" .

Новая достопримечательность стоит 1,5 миллиона рублей. Каркас букв состоит из профильных труб, прочно сваренных между собой. В этом случае конструкция должна была стать антивандальной. Однако на букве «Н» явно замечено отслоение каркаса.

Новая достопримечательность привлекла многих жителей Усинска. Ведь желая сфотографироваться, на фигуры взбираются не только дети, но и взрослые.

Есть предположение, что достопримечательность города попытались сломать вандалы. Если это так, то камеры наблюдения, установленные на площади, позволят выявить тех, кто приложил руку к арт-объекту.

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ИСТОЧНИК KP.RU