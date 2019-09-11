В Сыктывкаре из-за ремонта дорог перекроют четыре улицы

В столице Коми продолжается ремонт дорог. В середине сентября он коснется двух улиц в Эжвинском районе и двух улиц Сыктывкара.

С 11 по 14 сентября будет перекрыта часть проспекта Бумажников в Эжвинском районе. На это время ограничат движение транспорта на половину проезжей части проспекта Бумажников в районе домов №№ 35 и 39. Ремонт дорожного покрытия проезжей части здесь будет проводить ООО «ДорИнвест».

С 11 сентября по 10 октября дорожные работы будут вестись на Ухтинском шоссе Эжвинского района. На четверть проезжей части ограничат движение транспорта на участке от КПП № 10 до КПП № 24. Земляные работы здесь проводит ООО «Промстройформат».

Ограничения транспорта по ул. Ручейной продлятся с 12 по 17 сентября. На всю ширину дороги под названием «Подъезд к микрорайону Ручейный» перекроют участок от дома № 22/1 по ул.Ручейной до дома № 12 по ул. Панева. Водителям придется искать объезд этого участка с 12 по 14 сентября.

Затем работы на этой дороге переместятся на участок от дома № 12 по ул. Панева до ул. Дырнос. Здесь ограничения проезда продлятся с 15 до 17 сентября. Все это время ООО «ДорИнвест» будет проводить ремонт дорожного покрытия по автомобильной дороге «Подъезд к мкр Ручейный».

С 16 до 30 сентября движение транспорта ограничат на ул. Ленина в центре Сыктывкара. На половину проезжей части эта улица будет перекрыта на участке от ул. Куратова до дома № 9 по ул. Коммунистической. Ограничение движения связано с тем, что компания ООО «ТетрастройКоми» будет проводить здесь земляные работы.

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