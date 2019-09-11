2019-09-11T12:45:44+03:00
Общество

Со следующего года госслужащие Коми не смогут ездить в командировки бизнес-классом

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года
Евгений Никитин
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Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Госслужащие Республики Коми больше не смогут поехать в командировки бизнес-классом. Соответствующее постановление подписал первый заместитель председателя правительства РК Михаил Порядин, сообщает «Комиинформ».

Согласно документу, в 2020 году перестанет оплачиваться компенсация лицам, замещающим государственные должности Республики Коми: воздушным транспортом - по тарифу бизнес-класса; морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте "люкс" с комплексным обслуживанием пассажиров; железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам бизнес-класса, с двухместными купе категории "СВ" или в вагоне категории "С" с местами для сидения, соответствующими требованиям, предъявляемым к вагонам бизнес-класса. Главе Республики Коми, председателю Правительства Республики Коми - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам бизнес-класса, с оформлением полного купе категории "СВ" или в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам экономического класса, с оформлением полного купе.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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