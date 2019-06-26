Лайфхак: как в Коми пожаловаться на чиновников-коррупционеров

СЕГОДНЯ 12:01 2019-06-26T12:46:04+03:00

Жители Коми могут пожаловаться на чиновников-коррупционеров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Сыктывкарская мэрия напомнила, куда и как можно пожаловаться на факты коррупции. Сегодня администрация столицы Коми распространила подробную инструкцию с вариантами обращения на противозаконные действия госслужащих.

Подать обращение по фактам коррупции можно несколькими способами: позвонить по телефону доверия или отправить обращение по интернету.

На телефон доверия регионального уровня принимаются сообщения о случаях коррупционных проявлений или преступлений должностных лиц с использованием служебного положения, нарушения требований к служебному поведению или наличия конфликта интересов государственных гражданских служащих Коми.

Сообщения принимаются круглосуточно, время каждого звонка – не более 3-х минут. Звонки со стационарных телефонов на территории Коми – бесплатные. Номер телефона доверия – (8212) 24-50-05.

О фактах коррупции в органе местного самоуправления, а также причинах и условиях, способствующих их совершению, можно также сообщить в правовое управление администрации Сыктывкара по телефонам (8212) 294-112, 294-135.

Прием сообщений ведется:

– понедельник - четверг: с 9 до 18 часов;

– пятница: с 9 до 16 часов;

– перерыв на обед: с 12:30 до 13:30 часов;

– выходной: суббота и воскресенье.

Кроме того, на сайте администрации Сыктывкара (сыктывкар.рф) есть специальная форма, с помощью которой также можно отправить электронное обращение о коррупции (сыктывкар.рф – сферы деятельности – противодействие коррупции – обратная связь для обращений).

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ИСТОЧНИК KP.RU