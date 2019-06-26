2019-06-26T12:46:04+03:00
Общество

Лайфхак: как в Коми пожаловаться на чиновников-коррупционеров

Круглосуточно работают телефоны доверия, сайт и специализированные правовые отделы
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
Жители Коми могут пожаловаться на чиновников-коррупционеров.Жители Коми могут пожаловаться на чиновников-коррупционеров.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Сыктывкарская мэрия напомнила, куда и как можно пожаловаться на факты коррупции. Сегодня администрация столицы Коми распространила подробную инструкцию с вариантами обращения на противозаконные действия госслужащих.

Подать обращение по фактам коррупции можно несколькими способами: позвонить по телефону доверия или отправить обращение по интернету.

На телефон доверия регионального уровня принимаются сообщения о случаях коррупционных проявлений или преступлений должностных лиц с использованием служебного положения, нарушения требований к служебному поведению или наличия конфликта интересов государственных гражданских служащих Коми.

Сообщения принимаются круглосуточно, время каждого звонка – не более 3-х минут. Звонки со стационарных телефонов на территории Коми – бесплатные. Номер телефона доверия – (8212) 24-50-05.

О фактах коррупции в органе местного самоуправления, а также причинах и условиях, способствующих их совершению, можно также сообщить в правовое управление администрации Сыктывкара по телефонам (8212) 294-112, 294-135.

Прием сообщений ведется:

– понедельник - четверг: с 9 до 18 часов;

– пятница: с 9 до 16 часов;

– перерыв на обед: с 12:30 до 13:30 часов;

– выходной: суббота и воскресенье.

Кроме того, на сайте администрации Сыктывкара (сыктывкар.рф) есть специальная форма, с помощью которой также можно отправить электронное обращение о коррупции (сыктывкар.рф – сферы деятельности – противодействие коррупции – обратная связь для обращений).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первого зампреда правительства Коми Ларису Максимову отстранили от работы

Ее подозревают в коррупции (подробности)

За 10 лет в Коми арестовали 20 сити-менеджеров

Неужели должность мэра и руководителя района стала расстрельной (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Цветы, часы, фотообои и зеркало: как выглядит образцовый подъезд в Сыктывкаре
Через полторы недели под Сыктывкаром пройдет главный интеллектуальный форум этого лета
Сыктывкарцев на два дня лишат горячей воды
Экс-ректор СГУ взыскала с государства почти 2 млн рублей
В Ухте в попытке спасти дачу соседей от преступников погиб известный блогер
В Коми люди спасли задыхающуюся утку из рыбацких сетей
Следователи проверяют факты насилия в семье ухтинки, которая сбежала из дома
Что потратишь – вернется: у МегаФона появился 100% кэшбэк
В Воркуте ревнивец сжег автомобиль друга, который оказывал знаки внимания его жене
Сергей Орлов назначен "и.о." представителя Коми в Северо-Западном регионе России
Михаил Порядин официально стал первым вице-премьером правительства Коми
На неделе в Коми похолодает
В Санкт-Петербурге скончался представитель Коми на Северо-Западе Константин Сапрыкин
СК возбудил дело после травмирования ребенка на площадке в Ухте
В Сыктывкаре застрявший мусоровоз заблокировал скорую помощь с пациентом и несколько авто
Под Усинском пьяный водитель вылетел в кювет
В СМИ сообщают,что пропавшую в мае девочку из Ухты нашли в Москве
В Печоре горела квартира: ее потушили за полчаса
В Сыктывкаре ищут очевидцев трех ДТП
В Сыктывкаре ищут пропавшую 70-летнюю пенсионерку
Спортсменка из Коми установила мировой рекорд по стрельбе из арбалета
В Коми объявили штормовое предупреждение
В Усть-Куломском районе добровольцы тушили горящий дом
В Сыктывкаре столкнулись три авто: пострадала женщина
Жители Ижемского района вытянули корову из навоза
Фантастические твари из канализации: житель Печоры сообщил о мокрицах в водопроводной воде