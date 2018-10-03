Экс-мэру Инты Павлу Смирнову накрутили срок до 12 лет и повысили штраф до 25 миллионов

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-03T12:36:15+03:00

Павел Смирнов вновь осужден за взятку, это уже четвертый эпизод его криминальной деятельности. Фото: источник yandex.ru

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Только что Верховный суд Коми вынес решение по поводу апелляции экс-градоначальника Инты Павла Смирнова. Суд оставил в силе приговор первой инстанции: 12 лет колонии строгого режима и штраф в сумме 25 млн рублей.

Экс-мэр Инты Павел Смирнов был признан виновным в получении взяток на общую сумму 7,4 млн рублей от руководителя предприятий ЖКХ: ТСЖ "Гарант", ООО УК "Патера Ком", ООО "Ваш дом". Также подношения градоначальнику вынужден были давать представители некоммерческой организации "Благотворительный фонд Инты". У всех организаций был один учредитель. В ходе следствия он признался, что вынужден был регулярно передавать деньги мэру, опасаясь, что Смирнов, используя административный ресурс, создаст проблемы для управляющих компаний и фонда.

Сам фигурант вину не признал и настаивал, что деньги ему давали добровольно и исключительно на благотворительные цели. С размерами взятки Павел Смирнов был категорически не согласен, заявляя, что получал значительно меньшую сумму.

С учетом предыдущих приговоров (экс-мэр осужден за три взятки), Смирнову назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 25 миллионов рублей. Суд конфисковал у осужденного 7,4 млн рублей. Кроме того, экс-мэру запрещено занимать управленческие должности в течение трех лет.

Напомним, по прежним эпизодам Павел Смирнов был осужден на 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима и оштрафован на 21 млн рублей.

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