В поселке Седью под Ухтой бродят наглые медведи

В ухтинском поселке Седью очевидцы засняли на видео медвежонка и медведицу. Лесные животные пришли к человеческому жилью и пытались проникнуть на участки, где был домашний скот. Наглых косолапых застали на месте преступления в проезде между Лыаельской площадью и Целинной улицей.

Медведи настойчиво пытались проникнуть на те участки, где держат кур и скот. Видно, они настолько оголодали, что не боятся людей и машин. Мы 20 минут стояли с включенными фарами и медведи, не стесняясь машины, пытались пробраться на одно из хозяйств, — рассказала автор видео Светлана Гребенщикова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/732742" frameborder="0"></iframe> Медвежонок в Седью. Автор видео - Светлана ГГребенщикова..

На записи видно, как медевжонок спокойно переходит дорогу, никак не реагируя на людей. Сбежать его заставила только собака, которая стала лаять.

Местные жители сильно беспокоятся по поводу незваных гостей, так они становятся все наглее и наглее, а охотоведам нужно время, чтобы среагировать. Ранее Светлана Гребенщикова уже звонила в службу-112 по поводу лесных зверей, так как медведица стала регулярно приходить к окраинам поселка. В службе ответили, что сообщение принято.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/732744" frameborder="0"></iframe> Медведица в Седью. Автор - Светлана Гребенщикова.

Напомним, что ранее министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Роман Полшведкин рассказал о причинах выхода диких животных к людям: в лесу не хватает еды, а рядом с человеческим жильем её найти проще всего. Глава ведомства сообщил, что в ближайшем будущем проведет совещание, на котором сотрудники Минприроды и работники правоохранительных органов скоординируют свои действия по данному вопросу.

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