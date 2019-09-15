2019-09-15T14:13:31+03:00
Общество

Сыктывкарка на лыжной базе нос к носу столкнулась с медведем

Дикий зверь вышел в лесную зону Эжвы, где проходят тренировки и выгуливают собак
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Хищника встретили в довольно людном местеХищника встретили в довольно людном местеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 14 сентября, в Эжвинском районе Сыктывкара местная жительница наткнулась на медведя. Об этом она рассказала в соцсетях.

Жительница столицы Коми Эльвира Ибраимова возвращалась с лыжной базы после прогулки с собакой .

– В лесу, где проложены тропки из опилок, где бегают и гуляют с собаками, в метрах ста от нас, стоял медведь. Я никогда не видела медведей, и, надеюсь, что не увижу больше, но думаю, это не взрослая особь, – рассказала сыктывкарка.

Эжвинка добавила, что ее собака, к счастью, не стала лаять, и им удалось уйти незамеченными.

Лыжная база и местность вокруг нее – довольно людное место. Местные жители выходят туда на пробежки и на велопрогулки. Кроме того, у детей там проходят тренировки. Кроме того, недалеко от базы на улице Емвальской стоят многоквартирные дома.

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Роман Полшведкин ранее рассказал причины, из-за которых дикие звери, а в частности, медведи, выходят к людям. Так, хищников привлекает кормовая база. В этом году в лесу нет ни черники, ни брусники. Малина в достаточном количестве растет на юге, поэтому в Усть-Куломском районе медведей практически и не видели. Как передает «Комиинформ», наличие помоек также играет роль в выходе лесных зверей к населенным пунктам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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