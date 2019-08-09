2019-08-09T12:40:48+03:00
Общество

В Усть-Вымском районе открыт сезон охоты на медведя

Но местные охотники не спешат расчехлять ружья
Алиса КОЗЛОВА
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В Усть-Вымском районе пока нет желающих охотиться на медведейВ Усть-Вымском районе пока нет желающих охотиться на медведейФото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета
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В последние годы в Усть-Вымском районе расплодились медведи. В нынешнем году сезон охоты на косолапых решено открыть 1 августа. Пока за путевками на отстрел хозяев тайги никто не обратился, сообщает районная газета «Вперед».

Стоимость путёвки на отстрел бурого медведя – 3 000 рублей. Ещё такую же сумму охотникам придётся заплатить государству в виде обязательного сбора.

В правительстве региона наконец-то было услышано мнение охотников о переносе открытия летне-осенней охоты на водоплавающую и боровую птицу на более поздние сроки: летне-осенняя охота на водоплавающую, болотную и луговую дичь в этом году будет открыта с 24 августа, на боровую птицу – с 1 сентября.

Стоимость комплексной путёвки – 1 000 рублей. Приобрести их, по причине обязательного применения кассовых аппаратов, можно будет только в первичных охоторганизациях Усть-Вымского общества охотников и рыболовов в Микуни, Жешарте и Айкино.

Открытие охоты на водоплавающую птицу в этом году состоится в условиях высокой воды на всех водоёмах. Даже лесные озёра переполнены. В таких условиях всем охотникам следует обратить особое внимание на свою безопасность при передвижении на моторных лодках.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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