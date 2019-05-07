2019-05-07T16:13:18+03:00
Общество

«Медведи проснулись!»: жители Коми фотографируют следы косолапых у дорог

Хищники начали выходить из леса в поисках съестного
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото — паблик «Сейчас в Печоре»Фото — паблик «Сейчас в Печоре»
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Косолапые уже проснулись и начали выходить на дороги в поисках съестного, что заставляет людей держать «ухо востро». Свежие следы косолапых публикуют жители Коми в соцсетях.

Медвежьи следы видели недалеко от Печорской ГРЭС 5 мая. Обитатели соцсетей публикуют фото и предостерегают от прогулок в эти места. К слову, в прошлом году около тепловой электростанции, расположенной всего в 3,5 км от Печоры, видели десятки мишек.

Пробудившиеся мишки в первые дни далеко от своих берлог не уходят, рассказал ведущий инженер отдела экологии животных Института биологии КНЦ УрО РАН Андрей Королев. После косолапые выходят охотиться на лося. Дело в том, что снега в апреле еще много, а кормовых объектов для пиши медведя — мало.

- В этот период времени косолапые ведут себя как явные хищники. Такое же поведение наблюдается и в конце сезона, когда перед долгой спячкой мишка должен набрать жировую массу, - отметил специалист.

По многолетним наблюдениям косолапые дружно пробуждаются к концу апреля. Кстати, охота в весенний период на бурого медведя начинается с 15 апреля и продолжится по 10 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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