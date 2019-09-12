2019-09-12T09:11:26+03:00
Общество

МегаФон предложил уральцам новый способ учиться онлайн

С помощью онлайн-сервиса любой пользователь SIM-карты МегаФона может пройти курсы по маркетингу, менеджменту, секретам публичных выступлений
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Сервис «МегаФон Образование» поможет онлайн-студенту выбрать подходящий ему курс, выстроить удобное время занятий и погрузиться в изучение материала.Сервис «МегаФон Образование» поможет онлайн-студенту выбрать подходящий ему курс, выстроить удобное время занятий и погрузиться в изучение материала.
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Новый сервис «МегаФон Образование» поможет получить знания по ИТ, маркетингу, менеджменту и финансам. Это способ легко записаться на онлайн-курсы по самым востребованным направлениям, заниматься в удобное время и в любом месте. Лучшим студентам МегаФон предложит стажировку в компании.

«МегаФон Образование» – это возможность расширить знания, повысить квалификацию и даже получить новую специальность. В эпоху появления новых и исчезновения привычных профессий сервис позволит оставаться востребованными на рынке труда, не меняя привычного ритма жизни.

С помощью нового онлайн-сервиса легко получать знания из обучающих курсов по таким популярным направлениям, как ИТ, маркетинг, менеджмент и финансы. Можно изучить новые языки программирования, офисные инструменты (Excel, Power Point), а также познакомиться с навыками, которые будут полезны в любой профессии – секретами публичных выступлений, эмоциональным интеллектом и другими.

Сервис подойдет людям любого возраста, заинтересованным в расширении компетенций и повышении квалификации ради успешной карьеры. Студенты и начинающие работники получат возможность приобрести новые полезные знания. Также «МегаФон Образование» подойдет активным и деловым людям, которые испытывают потребность в дополнительном образовании, но из-за дефицита времени не имеют возможности пройти очное обучение.

«МегаФон Образование» представляет собой витрину тщательно отобранных онлайн-курсов наших партнеров. Абоненты МегаФона могут оформить подписку на любой выбранный образовательный продукт, ознакомиться с материалами, изучить необходимые разделы, выстроить удобное для себя расписание занятий и вариант оплаты – ежедневно или ежемесячно.

После обучения выдается сертификат об окончании курса, а лучшие слушатели получат возможность пройти стажировку в группе компаний «МегаФон» или у партнеров сервиса и устроиться на работу.

- Мы рады предложить нашим абонентам совершенно новый сервис – «МегаФон Образование», позволяющий учиться онлайн любому пользователю мобильной связи. Сервис подойдет тем, кто ценит свое время и стремится к самосовершенствованию. Получать образование еще никогда не было так просто — достаточно иметь лишь желание и смартфон или планшет с SIM-картой МегаФона — оператора ваших безграничных цифровых возможностей, – говорит Ян Кухальский, директор по новым бизнесам и партнерствам МегаФона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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