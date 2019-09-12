В Воркуте все начальные классы перейдут на пятидневку

С 1 октября все начальные классы в школах Воркуты начнут учиться пять дней в неделю. О таком нововведении сообщила администрация заполярного города. Напомним, еще в начале этого года родители обратились к мэру Игорю Гурьеву с просьбой сократить учебный график в школах с шести до пяти дней и ввести дополнительный выходной.

Сейчас на пятидневку в Воркуте уже перешли ученики 1-4 классов школ №№ 12, 13, 14, 26, 34, 35, 39, 40, а также гимназия № 2, прогимназия № 1. С нового месяца по новому, укороченному на один день, расписанию начнут учиться младшеклассники школ школ №№ 23, 42, 43, 44 и гимназии № 6.

После того, как большинство детей и родителей Воркуты высказались за дополнительный выходной, в Управления образования города оценили все плюсы и минусы новой системы.

– Общее решение было принято с учетом серьезной внешкольной нагрузки на детей, сложных климатических условий на Крайнем Севере, долгой полярной ночи, – заметил Игорь Гурьев. – Дети в начальных классах должны больше проводить время с семьей, отдыхать, делать домашнее задание, гулять на свежем воздухе. Также Управлению образования поручили справедливо распределить рабочую нагрузку на педагогов и, соответственно, учесть все нюансы оплаты труда.

Решение о смене продолжительности учебной недели каждая школа оформляет самостоятельно.

Долгожданное решение о пятидневке для учеников 1-4 классов Воркуты тем не менее вызвало жаркие споры. Причем, по традиции обсуждение развернулось на самой личной странице градоначальника Воркуты Игоря Гурьева. Горожане предлагают перевести на новый график учебы также и старшеклассников. Например, Юлия Славиковская недоумевает: "А старшее звено не загружено внешкольными секциями и не живет в суровых климатических условиях?" Ее поддержала Оксана Астафьева: "Я тоже считаю что нужно для всех деток делать пятидневку, ведь подростки тоже дети, ещё и депрессивней из-за подросткового возраста".

Родители младшеклассников сразу положительно оценили новшество. "Очень радует что наконец-то пятидневка в школах. Выходных очень не хватало..." - комментирует школьное нововведение Валерия Сударенкова. Ее поддержала и Лена Крент: "В нашей школе у детей наоборот сократилось количество часов, нагрузка только уменьшилась!"

Между тем, в Сыктывкаре сейчас обсуждает вопрос перехода на пятидневку. Для этого родителям необходимо через электронные дневники заполнить анкету и ответить на несколько вопросов. Большинство школ Ухты уже с 1 сентября перешли на пятидневку, в Печоре дополнительный выходной также введен не во всех школах.

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