2019-09-13T16:26:29+03:00
Общество

Замдиректора корпорации по развитию Коми арестовали из-за подозрений во взяточничестве

Виталий Козлов заключили под стражу на два месяца
Дарья ЮДИНА
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Следствие считает, что Виталий Козлов - взяточникСледствие считает, что Виталий Козлов - взяточникФото: Анастасия ОСИПОВА
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Сыктывкарский городской суд подписал постановление об аресте заместителя директора «Корпорации по развитию Республики Коми» Виталия Козлова. Он подозревается в получении крупной взятки через посредника. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Постановление было подписано в ответ на ходатайство органов предварительного следствия. Выбирая меру пресечения, суде учел характеристику личности обвиняемого и обстоятельства совершения инкриминируемого ему преступления .

Срок ареста Виталия Козлова — два месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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