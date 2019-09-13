Замдиректора корпорации по развитию Коми арестовали из-за подозрений во взяточничестве

Сыктывкарский городской суд подписал постановление об аресте заместителя директора «Корпорации по развитию Республики Коми» Виталия Козлова. Он подозревается в получении крупной взятки через посредника. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Постановление было подписано в ответ на ходатайство органов предварительного следствия. Выбирая меру пресечения, суде учел характеристику личности обвиняемого и обстоятельства совершения инкриминируемого ему преступления .

Срок ареста Виталия Козлова — два месяца.

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