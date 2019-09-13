В Сыктывкаре инвестор отказался восстанавливать сгоревшую школу №13

В Сыктывкаре предприниматель Максим Ивашов, получивший в аренду здание сгоревшей школы №13, не захотел ее восстанавливать. Об этом сообщила начальник управления Коми по охране объектов культурного наследия Марина Андреева.

Как сообщалось ранее, в Сыктывкаре провели аукцион на право заключения договора аренды деревянного двухэтажного здания школы №13. В итоге здание арендовал на 49 лет индивидуальный предприниматель Максим Ивашов. Размер арендной платы составляет один рубль в год. Отмечалось, что предприниматель должен за два года за свой счет подготовить и согласовать проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия. После ее утверждения на объекте должны были за пять лет провести ремонтно-реставрационные работы.

По словам Андреевой, Ивашов готов был выполнить все эти работы.

– У него были планы на создание там образовательного учреждения для взрослых – танцы, языки и так далее в таком роде. Мы были просто рады и счастливы, что это наконец свершится, – рассказала начальник управления порталу БНК.

По ее словам, за рубль в год бизнесмену доставалось только здание. Потом Ивашов узнал, что ему нужно будет выплачивать земельный налог в размере 200 тысяч рублей. После этого предприниматель расторгнул договор.

Андреева отметила, что администрации Сыктывкара предложили снизить ставку земельного налога для таких инвесторов, но эту инициативу никто не поддержал. При этом в других регионах подобные меры уже принимались. Так, в Тамбовской области земельный налог для таких случаев снизили в 100 раз. После этого количество арендаторов возросло.

Новый аукцион по школе №13 еще не проводили.